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Смерть Гандзюк: активисты назвали причину

Комментариев: 3
В правоохранительных органах причиной смерти активистки назвали тромб. Но активисты не согласны.
Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября
Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября
facebook.com/uakateryna

Причиной смерти общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк стали осложнения, связанные с многочисленными ожогами кожи после нападения с серной кислотой. Об этом сообщается в сообществе Кто заказал Катю Гандзюк? на странице в Facebook в воскресенье, 4 ноября.

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"Сегодня утром умерла Катя. Причина - не пережила нападение серной кислотой. Умерла от последствий полученных ожогов, потому что на Катю вылили литр кислоты, и это ее убило", - говорится в сообщении.

При этом активисты уточнили, что клиническую причину смерти покажет вскрытие.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что по предварительным данным, причиной смерти активистки стал отрыв тромба.

Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Екатерину Гандзюк.

 

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Теги: смерть, активисты, активист, Екатерина Гандзюк
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ivansobolev1990    04.11.2018, 16:36
Оценка:  -1
ivansobolev1990
мрази порошенковские-вас убить мало !
Люблю_Украину    04.11.2018, 16:50
Оценка:  -1
Люблю_Украину
Если вы не заметили, то последние 4 года европейской жизни Украины надо все валить на руку Кремля ,все ошибки и просчеты власти, все заказные убийства или просто даже если поскользнулся на улице надо хотя бы попытаться увидеть происки Москвы!
Seahorse    04.11.2018, 16:51
Оценка:  0
Seahorse
придурок....ця чиновниця не була ніякою "проукраїнською активісткою " ...100% пристосуванка ))))...про померлих або правда - або ,взагалі, нічого …..))))
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