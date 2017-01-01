Екатерина Гандзюк: что делала при жизни и как погибла
В Киеве умерла 33-летняя херсонская общественная активистка Екатерина Гандзюк, на которую 31 июля совершили нападение, облив концентрированной серной кислотой.
От ожогов у нее пострадало более 30% поверхности тела.
Официальная причина смерти активистки еще не известна, полиция заявила, что ее объявят после медицинской экспертизы.
Екатерина Гандзюк принимала участие в Оранжевой революции, Евромайдане в Херсоне, ранее работала в общественных организациях, а также Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области.
В 2014 году Гандзюк работала в предвыборном штабе Владимира Николаенко, который был кандидатом в мэры Херсона от партии “Батькивщина“. После победы на выборах, в 2015 году Николаенко вышел из партии. Покинула “Батькивщину“ и Екатерина Гандзюк.
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До нападения активистка работала в горсовете Херсона в качестве исполняющей обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, а также была советником мэра города Владимира Николаенко.
Екатерина Гандзюк известна своей критикой правоохранительных органов и представителей местной власти, которая порой приобретала довольно резкие формы.
Друзья активистки обращают внимание, что у Гандзюк было два главных “направления“, по которым она имела принципиальных оппонентов: это противодействие “пророссийским движениям“ в Херсоне, а также борьба с коррупцией определенных подразделений местной полиции.
Она вместе с другими активистами активно выступала против “пророссийских сил“ в регионе, особенно при попытках устроить так называемую “русскую весну“ на юге Украины в 2014 году.
Гандзюк жестко критиковала силовиков за бездействие в борьбе с пророссийскими и сепаратистскими группами в регионе.
У Екатерины Гандзюк был конфликт с начальником Управления защиты экономики в Херсонской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Артемом Антощуком.
В сентябре 2017 года она обвинила Антощука в коррупции.
“Артем Игоревич (Антощук), ни я, ни мои коллеги не планируют с вами договариваться и не планируем вам платить“, - написала она тогда в Facebook.
Артем Антощук подал иск против Гандзюк о защите чести и достоинства, но Херсонский городской суд отклонил большинство его требований.
В Херсонской области в отношении Антощука проводили служебную проверку, но ее результаты не были обнародованы.
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Неоднократно Гандзюк критиковала деятельность правоохранительных органов при расследовании нападений на общественных активистов.
Например, она обвиняла правоохранителей в промедлении с расследованием нападения на херсонского журналиста Сергея Никитенко.
С Никитенко связана и другая акция Гандзюк. В 2016 году она бросила за шиворот депутату горсовета Дмитрию Ильченко голову сельди за его призыв блокировать страницу Никитенко в Facebook.
В апреле 2018 года Екатерина Гандзюк заявила, что почти 200 ненастоящих журналистов получили в областной полиции разрешения на травматическое и газовое оружие в 2014-2018 годах.
Также Гандзюк критиковала главу Херсонской облгосадминистрации и обвиняла его в организации “титушек“ против противников вырубки лесов в регионе.
Активистка входила в группу Itchy Trigger Finger Ukrainians, которая занимается разработкой и размещением наружной рекламы около админграниц с оккупированным Россией Крымом.
Она критиковала власти за слабое противодействие информационной агрессии со стороны России, в том числе непосредственно тех, кто за это направление отвечает.
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31 июля злоумышленник облил активистку концентрированной серной кислотой возле ее дома. Кислота попала на часть головы, лицо, спину, руки, ноги и на часть грудной клетки.
Пострадавшую доставили в местную больницу, но впоследствии перевели в медицинское учреждение в Киеве, где она находилась под охраной полиции.
Правоохранители несколько раз меняли квалификацию нападения: сначала “хулиганство“, затем “нанесение тяжких телесных повреждений“, а впоследствии, после подтверждения того, что Гандзюк облили концентрированной серной кислотой - “покушение на убийство с особой жестокостью“.
Теперь преступление классифицируется как “умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу“.
Сначала полиция заявила, что исполнителем нападения на активистку был Николай Новиков, но 22 августа его отпустили, заявив о непричастности к нападению.
Позже правоохранители задержали пятерых подозреваемых в покушении на Екатерину Гандзюк. Среди них - организатор, пособники, исполнитель и водитель.
Все они, по словам правоохранителей - бывшие украинские военные, воевавшие на Донбассе.
19 октября первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что “следствие рассматривает две основные версии нападения: профессиональная деятельность Екатерины Гандзюк ... и вторая версия - активная гражданская позиция, а также ее общественная и политическая деятельность как активиста“.
Ранее в Украине прошли акции памяти Гандзюк. Активисты убеждены, что причиной смерти Екатерины Гандзюк стали осложнения, связанные с многочисленными ожогами тела.