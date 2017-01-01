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Полиция переквалифицировала дело Гандзюк

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Полиция ранее квалифицировала нападение на активистку как покушение на убийство с особой жестокостью.
Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября
Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября
facebook.com/uakateryna

Полиция переквалифицировала уголовное дело, по которому расследуется нападение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, на статью Законченное убийство Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в воскресенье, 4 ноября.

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В настоящее время уголовное производство по факту покушения на Гандзюк расследуется как оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ).

В полиции напомнили, что расследование по установлению заказчиков, по инициативе Генеральной прокуратуры, проводит Служба безопасности Украины.

Полиция ранее квалифицировала нападение как покушение на убийство с особой жестокостью.

Напомним, в воскресенье днем стало известно о смерти Гандзюк. Позже в полиции подтвердили факт смерти и сообщили предварительную причину смерти.

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Теги: смерть, полиция, убийство, нападение, активисты, уголовное производство, активист, Екатерина Гандзюк
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Источник: korrespondent.net

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