Полиция переквалифицировала дело Гандзюк

Полиция ранее квалифицировала нападение на активистку как покушение на убийство с особой жестокостью.

Полиция переквалифицировала уголовное дело, по которому расследуется нападение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, на статью Законченное убийство Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в воскресенье, 4 ноября.

Читай также: В ЕС прокомментировали смерть Гандзюк В настоящее время уголовное производство по факту покушения на Гандзюк расследуется как оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ). В настоящее время уголовное производство по факту покушения на Гандзюк расследуется как оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ).

В полиции напомнили, что расследование по установлению заказчиков, по инициативе Генеральной прокуратуры, проводит Служба безопасности Украины.

Полиция ранее квалифицировала нападение как покушение на убийство с особой жестокостью.

Напомним, в воскресенье днем стало известно о смерти Гандзюк. Позже в полиции подтвердили факт смерти и сообщили предварительную причину смерти.