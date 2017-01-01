Первые морозы придут в Украину в конце недели

Синоптики рассказали о погоде на неделю.

В понедельник, 5 ноября, погода в Украине будет теплой и без осадков. Но на смену теплу в некоторые регионы Украины уверенно идет настоящая ноябрьская прохлада. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Теплее будет в Западной Украине – там воздух прогреется до 20 градусов тепла. Однако на Востоке столбик термометра поднимется до отметки 12 градусов.

"Без существенных осадков, туманы, +10+16 градусов, на Западе до +20 градусов, на северо-востоке +8+12 градусов, – пишет синоптик.

В Киеве 5 ноября будет прохладно, без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +13 градусов, местами туман.

При этом синоптик прогнозирует, что первые морозы придут на следующих выходных.

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По данным Укргидрометцентра, 5 ноября, погоду в Украине будет определять антициклон.

В понедельник существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, в западных, областях юго-восточный, 5-10 м/с, в Карпатском регионе днем порывы 15-18м/с.

Температура ночью 4-9° тепла; днем 8-13°, в западных областях и в южной части местами 14-18°, на Закарпатье и Прикарпатье до 22°.

В Киеве - без существенных осадков, температура ночью 7-9° тепла, днем 10-12°.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве был самый теплый октябрь за 137 лет.