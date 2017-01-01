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День на Донбассе: один погибший, двое раненых

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При этом сепаратисты восемь раз применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями, уточнили в штабе ООС.
На Донбассе погиб один украинский военный
На Донбассе погиб один украинский военный
Міноборони

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе погиб один украинский военный, еще двое ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook вечером в воскресенье, 4 ноября.

Так, по состоянию на 18.00 сепаратисты 14 раз обстреляли позиции подразделений объединенных сил на Донбассе. При этом противник восемь раз применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Как уточнили в штабе ООС, сепаратисты из минометов различного калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия осуществляли обстрелы позиций украинских военных в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Авдеевка, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

Кроме того вблизи Хутора Свободный противник вел огонь из минометов калибра 120 и 82 миллиметров, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Минометы 82-го калибра боевики применили еще возле пяти населенных пунктов.

Ранее экс-первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявлял, что конфликт на Донбассе можно решить.

 

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Теги: донбасс, обстрел, ситуация на востоке Украины, раненые в АТО, новости Донбасса, раненые на АТО, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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