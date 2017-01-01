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Напавшим на Гандзюк грозит до 15 лет тюрьмы

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В ближайшее время материалы уголовного производства по нападению на активистку будут переданы в суд.
Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября
Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября
facebook.com/uakateryna

Нападавшим на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Об этом сообщает глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на своей странице в Facebook вечером в воскресенье, 4 ноября.

По словам Князева, всю доказательную базу по делу о нападении на Гандзюк направят в суд в ближайшее время.

"Следствие почти завершено, всю доказательную базу собрали, в ближайшее время материалы уголовного производства будут переданы в суд. Если вина задержанных будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", – отметил глава Нацполиции.

Князев добавил, что в полиции ожидают, что задержанные организаторы нападения на Гандзюк дадут дополнительные показания о заказчиках преступления.

Ранее полиция переквалифицировала нападение на Гандзюк на статью Законченное убийство Уголовного кодекса Украины.

 

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Теги: смерть, убийство, нападение, активисты, кислота, Екатерина Гандзюк
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Источник: korrespondent.net

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