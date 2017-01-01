Напавшим на Гандзюк грозит до 15 лет тюрьмы
Нападавшим на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Об этом сообщает глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на своей странице в Facebook вечером в воскресенье, 4 ноября.
По словам Князева, всю доказательную базу по делу о нападении на Гандзюк направят в суд в ближайшее время.
"Следствие почти завершено, всю доказательную базу собрали, в ближайшее время материалы уголовного производства будут переданы в суд. Если вина задержанных будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", – отметил глава Нацполиции.
Князев добавил, что в полиции ожидают, что задержанные организаторы нападения на Гандзюк дадут дополнительные показания о заказчиках преступления.
Ранее полиция переквалифицировала нападение на Гандзюк на статью Законченное убийство Уголовного кодекса Украины.
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