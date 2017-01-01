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На Прикарпатье в ДТП легковушки с грузовиком погибли два человека

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В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Ивано-Франковской области водитель легковушки и его пассажир погибли на месте.
Последствия ДТП на Прикарпатье
Последствия ДТП на Прикарпатье
пресс-служба Национальной полиции

В Ивано-Франковской области в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли два человека. Об этом в воскресенье, 4 ноября, сообщила пресс-служба областной полиции.

Отмечено, что ДТП произошло в с. Старые Кривотули.

"24-летний житель района совершил аварию автомобилем Opel Vectra. Водитель легковушки двигался в направлении Черновцов, но на участке автодороги Стрый-Черновцы-Мамалыга не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Из-за такого маневра допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Actros под управлением 39-летнего жителя Черновицкой области", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате аварии водитель автомобиля марки Opel Vectra и его 20-летний пассажир от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия.

 

 

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, ведется следствие.

Ранее на проспекте Лобановского в Киеве произошло столкновение сразу четырех автомобилей.

Также сообщалось, что в Житомирском районе произошло ДТП с участием трех транспортных средств, что привело к госпитализации одного человека и перекрытию автотрассы.

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Теги: автомобили, Происшествия, ДТП, дороги, машины, фото, Ивано-Франковск, Прикарпатье, авария, происшествие, жертвы, грузовик, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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