Сутки на Донбассе: один погибший, четверо раненых

Сепаратисты 13 раз за сутки применили на Донбассе запрещенное минскими договоренностями вооружение.

В ООС назвали новые жертвы на Донбассе mil.gov.ua

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За прошедшие сутки, 4 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 18 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В боевых действиях погиб один военный, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает в понедельник, 5 ноября, пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечено, что сепаратисты вели прицельный огонь из минометов разного калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В частности, зафиксированы обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Авдеевка, Новотроицкое, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское.

"В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое - получили легкие ранения и один - получил ранения средней тяжести", - доложили в штабе ООС.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб один украинский военный, еще двое ранены.

Напомним, экс-первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявлял, что конфликт на Донбассе можно решить.