Сутки на Донбассе: один погибший, четверо раненых
Читай также: На "выборы в ДНР" ждут наблюдателей из 14 стран
За прошедшие сутки, 4 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 18 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В боевых действиях погиб один военный, еще четверо получили ранения.
Об этом сообщает в понедельник, 5 ноября, пресс-центр ООС в Facebook.
Отмечено, что сепаратисты вели прицельный огонь из минометов разного калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Читай также: Видят - не видят. Скандал с ОБСЕ на Донбассе
В частности, зафиксированы обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Авдеевка, Новотроицкое, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское.
"В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое - получили легкие ранения и один - получил ранения средней тяжести", - доложили в штабе ООС.
Ранее сообщалось, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб один украинский военный, еще двое ранены.
Напомним, экс-первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявлял, что конфликт на Донбассе можно решить.