Хотел отпугнуть собаку: Закарпатец случайно застрелил женщину

Стрелок уже находится в изоляторе временного содержания.

В селе Шишливцы Ужгородского района Закарпатской области местный житель хотел отпугнуть собаку выстрелом, но попал из ружья в свою родственницу. Женщина погибла на месте происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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“60-летний житель села, находясь на заднем дворе своего дома, случайно выстрелил из зарегистрированного на его имя ружья в 62-летнюю сестру жены, которая проживает с ним в одном доме. Мужчина утверждает, что хотел отпугнуть собаку, а в женщину попал случайно. Потерпевшая от полученного ранения скончалась на месте происшествия“, - говорится в сообщении.

По данному факту сейчас открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство. Стрелка задержали, он находится в изоляторе временного содержания. Продолжаются следственные действия.

Как сообщалось 17 октября, под Черновцами подросток застрелил младшего двоюродного брата.