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Заказчики убийства Гандзюк могут уклониться от наказания - адвокат

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Адвокат умершей активистки рассказала, в каком случае заказчики убийства могут избежать наказания.
Расследование по делу нападения на Гандзюк проводит СБУ
Расследование по делу нападения на Гандзюк проводит СБУ
УНИАН

Передача в суд дела против исполнителей нападения на советницу городского головы Херсона, в ее нынешнем виде сделает невозможным привлечение к ответственности заказчиков убийства.

Об этом в комментарии Громадському сказала адвокат Гандзюк Евгения Закревская.

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“Я хочу подчеркнуть, что по состоянию на вчера, этим исполнителям не было изменено подозрение и не было добавлено признак заказа. Второй момент: если дело по исполнителям передадут в суд, то с чего и где будут брать доказательства, каким образом используют эти доказательства в производстве СБУ, которая ищет заказчиков“, - сообщила Закревская.

Адвокат пояснила, что в случае отсутствия признака заказа в производстве полиции против исполнителей будет невозможно привлечь к ответственности заказчиков, которых разыскивают в пределах другого производства, открытого СБУ.

“Они не могут быть дважды подозреваемыми, или дважды обвиняемыми. Они могут обвинятся только один раз“, - отметила она.

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До этого, адвокаты Гандзюк направили прошение об объединении этих дел в прокуратуру Херсонской области и в Генпрокуратуру.

“Если это не будет сделано, то я не вижу судебной перспективы привлечения заказчика к ответственности. Просто передать дело по исполнителям в суд - это просто сделать невозможным в дальнейшем привлечение заказчика“, - подчеркнула Закревская.

Она добавила, что прокуратура Херсонской уже не согласилась на объединении этих производств, от Генпрокуратуры ответ еще не поступил.

Напомним, руководитель полиции Киева Андрей Крищенко подтвердил информацию о смерти херсонской активистки Катерины Гандзюк.

Также, Петр Порошенко призвал правоохранителей найти и наказать виновных в смерти херсонской активистки.

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Теги: Гандзюк, адвокат, заказчики, суд, прокуратура
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