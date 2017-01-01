Третьяков: "Гройсман должен незамедлительно внести кандидатуру министра по делам ветеранов в парламент"

Премьер-министр Владимир Гройсман должен незамедлительно внести кандидатуру министра по делам ветеранов в Верховную Раду и дать старт работе министерства. Также правительство должно внести необходимые изменения в государственный бюджет на 2019 год для финансового обеспечения создания и функционирования Министерства по делам ветеранов Украины. Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат, председатель Комитета ВР по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков.

Как отметил Третьяков, инициативу создания профильного ведомства для ветеранов поддержал Президент Петр Порошенко, спикер парламента Андрей Парубий, посол США в Украине Мари Йованович, международные партнеры.

“Еще в феврале парламент принял постановление об обращении в Кабинет министров касательно создания Министерства по делам ветеранов. Комитетом, который я возглавляю, и общественными активистами была проведена вся необходимая подготовительная работа, и все наработки Проектного офиса по созданию министерства еще в сентябре были переданы в Кабмин. Народные депутаты неоднократно обращались к правительству с требованиями ускорить создание этого министерства. Но все это время в ответ мы видим лишь демонстративное равнодушие. Это равнодушие к сотням тысяч украинцев, проливающих кровь и жертвующих здоровьем за свою страну“, - подчеркнул народный депутат.

Также Третьяков привел данные о количестве ветеранов и членов семей погибших в Украине. На сегодняшний день в стране более 3% населения - это ветераны войны, члены семей погибших и ветераны военной службы – в целом, почти 1,4 миллиона человек. В это число входят 350 тысяч украинских граждан, которые участвовали в АТО/ООС, 91 тысяча афганцев, более 42 тысяч участников миротворческих операций.

“Более 4200 наших защитников погибли в войне на востоке Украины и умерли в результате участия в ней. 7260 украинских граждан потеряли сына, отца, мужа. В общем, на сегодняшний день в Украине более 175 тысяч членов семей погибших (умерших) участников боевых действий! Более 7350 человек в результате войны на востоке получили инвалидность 1-3 группы. В целом, в стране более 125 тысяч лиц с инвалидностью вследствие войны. Все они заслуживают особого внимания и защиты со стороны государства. Это его первоочередной долг. То, что игнорировать невозможно и неприемлемо“, - написал он.

По словам Третьякова, Министерство по делам ветеранов должно стать единственным органом по вопросам социальной защиты, медицинского обеспечения ветеранов и членов семей погибших, а также захоронений и памяти ветеранов, чтобы преодолеть хаос и беспорядок в сфере социальной защиты ветеранов и членов их семей.

“Мы - народные депутаты, общественные активисты, ветераны и волонтеры - не собираемся мириться с таким отношением правительства к нашим защитникам и будем давить дальше. Потому что создание Министерства по делам ветеранов жизненно необходимо для страны, чтобы там не думали по этому поводу чиновники и министры. Считаю, что защита прав и интересов украинских ветеранов - дело чести и достоинства для государства. И для меня это тоже дело личной чести, достоинства и долга перед людьми, которые с оружием в руках защищали и защищают независимость нашей страны“, - отметил народный депутат.