Токсичное озеро под Горловкой может лишить питьевой воды Донбасс

Среди 300 тысяч тонн ядовитых веществ - фенол, пиридин и серная кислота.

В озере - более трехсот тысяч тонн ядовитых веществ

На Донбассе на дамбе фенольного завода, которая из-за боевых действий местами начала проседать, командование Операции объединенных сил, СММ ОБСЕ и украинская сторона СЦКК совместно провели ремонтно-восстановительные работы.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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“Чуть не самый опасный для экологии объект находится в 3 км от оккупированной Горловки - ядовитое озеро глубиной 15 метров - это отстойник химических отходов фенольного завода под Торецком. Озеру почти 70 лет. Последние 4 этот объект фактически на линии фронта. В озере - более трехсот тысяч тонн ядовитых веществ, в том числе: фенол, пиридин и серная кислота. В связи с боевыми действиями дамба фенольного завода местами начала проседать“, - говорится в сообщении.

Отстойник стоит на возвышении и в случае прорыва ядовитые вещества попадут в реки: сначала в ближайшую - Кривой Торец, затем - в Северский Донец, который является главным ресурсом питьевой воды на Донбассе, а дальше - в Азовское море.

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Начало ремонтных работ тормозилось предоставлением гарантий безопасности работникам, которые должны были укреплять дамбу со стороны неподконтрольной Киеву территории.

“На сегодняшний день закончено выполнение аварийно-восстановительных работ 2-го этапа на шламонакопителе 1-й и 3-й очереди фенольного завода. В ходе них проведено частичное укрепление дамбы“, - уточнили в ООС, добавив, что для этого использовали глину.

В дальнейшем, с 6 ноября 2018 года по апрель 2019-го планируется прокачать пробуренные наблюдательные скважины и отобрать пробы жидкостей на химический анализ.

Ранее представители власти сообщали об угрозе экологической катастрофы из-за промышленных отходов фенольного завода на Донбассе.

Как сообщалось в феврале, также на нескольких горнодобывающих предприятиях Донбасса сложилась потенциально опасная экологическая ситуация, однако сепаратисты отказываются гарантировать безопасность рабочим, которые должны провести ремонтные работы.

Кроме того, на Донбассе начался неконтролируемый процесс затопления захваченных украинских антрацитовых шахт.