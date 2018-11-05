Хуг заявил, что не считает РФ агрессором
Бывший первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что не считает Россию агрессором.
Отвечая на прямой вопрос журналиста ТСН “Считаете ли вы Россию агрессором“ Хуг ответил: “Нет, но я считаю, что Россия, как и Украина и отдельные районы Донецкой и Луганской областей, признали, что существует большая проблема, которая требует решения, и все они взяли на себя обязательства“.
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Хуг однако признал присутствие российских военных на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. По его словам, он общался в Донецке с несколькими военными из 16-й воздушно-десантной бригады РФ.
“На неподконтрольных правительству районах мы беседовали с лицами, которые заявляли о своей принадлежности к российским военным подразделениям, в частности 16-й воздушно-десантной бригады России. (...) Они открыто с нами общались и сами предоставили эту информацию, а мы сообщили этот факт. Я также лично разговаривал здесь, в Киеве, с двумя пленниками, которых задержали Вооруженные силы Украины. И они сказали то же самое: они входят в подразделения, который на ротационной основе воюет в Украине“, - сказал Хуг.
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Представитель ОБСЕ также сказал, что есть ряд фактов, которые подтверждены снимками, на которых изображены колонны, въезжающие под покровом ночи в Украину и из нее. “Колонны машин военного типа с вооружением на них, которые движутся по грунтовым дорогам под четкой координацией в сопровождении систем противовоздушной обороны“, - добавил Хуг.
Ранее, в интервью американскому изданию Foreign Policy Хуг сказал, что мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела прямых доказательств российского вмешательства на востоке Украины, после чего разразился скандал. Позднее цитату Хуга издание исправило.
Эта еврошлюха считает что сепарасты всю технику в шахтах нашли )))) и так уже 4 года. А еще скоро в шахтах появятся новые образцы рашисткой техники