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Хуг заявил, что не считает РФ агрессором

Комментариев: 7
Хуг однако подтвердил присутствие российских военных на Донбассе, заявив, что общался с некоторыми в Донецке.
Хуг заявил, что общался в Донецке в российскими десантниками
Хуг заявил, что общался в Донецке в российскими десантниками
EPA/UPG

Бывший первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что не считает Россию агрессором. 

Отвечая на прямой вопрос журналиста ТСН “Считаете ли вы Россию агрессором“ Хуг ответил: “Нет, но я считаю, что Россия, как и Украина и отдельные районы Донецкой и Луганской областей, признали, что существует большая проблема, которая требует решения, и все они взяли на себя обязательства“.

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Хуг однако признал присутствие российских военных на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. По его словам, он общался в Донецке с несколькими военными из 16-й воздушно-десантной бригады РФ.

“На неподконтрольных правительству районах мы беседовали с лицами, которые заявляли о своей принадлежности к российским военным подразделениям, в частности 16-й воздушно-десантной бригады России. (...) Они открыто с нами общались и сами предоставили эту информацию, а мы сообщили этот факт. Я также лично разговаривал здесь, в Киеве, с двумя пленниками, которых задержали Вооруженные силы Украины. И они сказали то же самое: они входят в подразделения, который на ротационной основе воюет в Украине“, - сказал Хуг. 

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Представитель ОБСЕ также сказал, что есть ряд фактов, которые подтверждены снимками, на которых изображены колонны, въезжающие под покровом ночи в Украину и из нее. “Колонны машин военного типа с вооружением на них, которые движутся по грунтовым дорогам под четкой координацией в сопровождении систем противовоздушной обороны“, - добавил Хуг.

Ранее, в интервью американскому изданию Foreign Policy Хуг сказал, что мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела прямых доказательств российского вмешательства на востоке Украины, после чего разразился скандал. Позднее цитату Хуга издание исправило.

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Теги: ОБСЕ, Донбасс, война, Хуг, Россия, агрессия, войска РФ
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Комментариев (11)
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romanenkoyg    05.11.2018, 12:56
Оценка:  0
romanenkoyg
А мы ещё этим слепым пи... сам тайоты купили
BizzON1979    05.11.2018, 12:52
Оценка:  -1
BizzON1979
Евро-Комисары совсем КОКС перенюхали,Европа тоже заигрывала с ГИТЛЕРОМ, чтоб их не Тронули. и что ? Прислужывайте дальше этому Gондону. Но когда ПуТЯ пойдет в Эстонию и Польшу. Не говорите что вас не предупреждали...
bimba09    05.11.2018, 12:48
Оценка:  +2
bimba09
Такое можно выдать только с подачи кремля. Не бесплатно, конечно...
BizzON1979    05.11.2018, 12:47
Оценка:  +3
BizzON1979
Интересно получается, Сосед с Градами,Танками и Автоматом пришел ко мне домой, И диктует мне как жить ?c Донбассом ладно , там все и так понятно, в НЕДОРЕСПУБЛИКИ решили поиграть, ну пусть дебилы потешат свое Самолюбие, А Крым ? Отжали и присоеденили к РФ. это как Понимать ?
Зорян_и_Шкиряк    05.11.2018, 12:45
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
"Хуг однако подтвердил присутствие российских военных на Донбассе, заявив, что общался с некоторыми в Донецке" (С) - он просто с ними выпивал. Во время застолья они были без оружия и вели себя весьма мило без признаков агрессии.
black-antigen    05.11.2018, 12:40
Оценка:  +3
black-antigen
Для Ivanez

Эта еврошлюха считает что сепарасты всю технику в шахтах нашли )))) и так уже 4 года. А еще скоро в шахтах появятся новые образцы рашисткой техники
black-antigen    05.11.2018, 12:38
Оценка:  +4
black-antigen
Дешевая рашкина нефть да газ делают свое дело !!! Старая шлюха Европа как и с гитлером с путлером попадет в анус.
MATROS    05.11.2018, 12:26
Оценка:  0
MATROS
Рубаха-парень ищет девушку-бюстгальтер БУГАГА!!!!!!!!!!!!!
bimba08    05.11.2018, 12:09
Оценка:  +2
bimba08
По всему видно, подмазали кацапы старину Хуга. И этот не устоял...
ВосставшийИзБана    05.11.2018, 11:52
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
"Россия признала, что у нее большая проблема? А какие обязательства она на себя взяла? Я что-то пропустил?
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