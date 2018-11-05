Хуг заявил, что не считает РФ агрессором

Хуг однако подтвердил присутствие российских военных на Донбассе, заявив, что общался с некоторыми в Донецке.

Бывший первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что не считает Россию агрессором.

Отвечая на прямой вопрос журналиста ТСН “Считаете ли вы Россию агрессором“ Хуг ответил: “Нет, но я считаю, что Россия, как и Украина и отдельные районы Донецкой и Луганской областей, признали, что существует большая проблема, которая требует решения, и все они взяли на себя обязательства“.

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Хуг однако признал присутствие российских военных на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. По его словам, он общался в Донецке с несколькими военными из 16-й воздушно-десантной бригады РФ.

“На неподконтрольных правительству районах мы беседовали с лицами, которые заявляли о своей принадлежности к российским военным подразделениям, в частности 16-й воздушно-десантной бригады России. (...) Они открыто с нами общались и сами предоставили эту информацию, а мы сообщили этот факт. Я также лично разговаривал здесь, в Киеве, с двумя пленниками, которых задержали Вооруженные силы Украины. И они сказали то же самое: они входят в подразделения, который на ротационной основе воюет в Украине“, - сказал Хуг.

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Представитель ОБСЕ также сказал, что есть ряд фактов, которые подтверждены снимками, на которых изображены колонны, въезжающие под покровом ночи в Украину и из нее. “Колонны машин военного типа с вооружением на них, которые движутся по грунтовым дорогам под четкой координацией в сопровождении систем противовоздушной обороны“, - добавил Хуг.

Ранее, в интервью американскому изданию Foreign Policy Хуг сказал, что мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела прямых доказательств российского вмешательства на востоке Украины, после чего разразился скандал. Позднее цитату Хуга издание исправило.