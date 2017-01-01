Экс-главу Апелляционного суда Крыма Чернобука арестовали на 2 месяца

Чернобука арестовали без альтернативы залога.

Сам Чорнобук отвергает обвинения в сепаратизме 112.ua

В Киеве Голосеевский районный суд взял под стражу бывшего главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, которого подозревают в государственной измене.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

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“Голосеевский районный суд Киева 5 ноября 2018 года в 9:00 рассмотрел ходатайство прокуратуры АРК об избрании меры пресечения бывшему председателю Апелляционного суда АР Крым Чернобука В.И. По результатам рассмотрения ходатайства, последнему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей“, - отметил он.

Как уточнила Українським новинам пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, Чернобука арестовали без залоговой альтернативы, сроком на 2 месяца.

Напомним, Чернобук возглавлял Апелляционный суд в Крыму с декабря 2011 по апрель 2014 года. В июле этого года украинские правоохранители объявили его в розыск.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что экс-главе Апелляционного суда Крыма вручили подозрение в совершении правонарушения по статье 111 УК (государственная измена). По его словам, Чорнобук осуществлял подрывную деятельность, в частности помогал перейти крымским судам на осуществление правосудия на основании законодательства России.

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По версии следствия, во время аннексии Крыма Россией Чорнобук сотрудничал с оккупационными властями. В частности, 24 марта 2014 года на заседании суда он призвал судей учить законодательство РФ и получать российские паспорта.

Сам Чорнобук отвергает обвинения в сепаратизме.

Как сообщалось, бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука задержали в субботу, 3 ноября, в Киеве.