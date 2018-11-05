В частной больнице детям кололи контрабандный препарат

На данный момент клиника утверждает, что родители пришли со своей вакциной.

Клиника, где три десятка мам из столицы и одна из Львова сделали прививку контрабандой, сейчас вновь приглашает пациентов на вакцинацию. Но общения на камеру и даже без нее руководство избегает.

Об этом в своем сюжете сообщает ТСН.

Ольга Воробей, которая привела на прививку своего 7-летнего сына попросила показать наличие документов на препарат.

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“Проверяли сертификаты, клиника, конечно, нам их показала. И сейчас я нахожусь как на пороховой бочке, не зная, будет ли мой ребенок защищен“, - отмечает она.

Частная клиника даже хвасталась этими подделками в интернете, однако когда фальшивку обнаружили, попытались от этих мам откреститься.

“Клиника заняла позицию, что мы пришли со своей вакциной, извините, за что я тогда заплатила 1600 гривен“, - рассказывает адвокат инициативной группы мам Лина Черноус.

Женщины сохранили все чеки о предоставлении услуг и с этой информацией собираются подавать в суд.

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Однако самое ужасное в этой ситуации, что это уже не первый такой инцидент Для государственных учреждений препараты централизованно закупает ЮНИСЕФ. Ответственные клиники ждут официальных поставок. А вот нечистым на руку частникам легче наживаться на вас в период дефицита за контрабанду. В конце этого лета Гослекслужба уже запрещала к использованию комбинированную вакцину Пентаксим. Она нелегально попала в аптеку через Россию. И вот в сентябре уже другой запрет - две серии Инфанрикса.

Перед тем, как прививать ребенка в частной больнице, проверьте хотя бы, не запрещена ли эта серия вакцины в Украине. Это можно легко сделать через компьютер на сайте Гослекслужбы или смартфон.

Ранее был опубликован эффективный и доступный способ проверить качество вакцин КПК - от кори, паротита и краснухи.

Также, в Украине из-за летального исхода двух пациентов запретили использование серии вакцин от дифтерии