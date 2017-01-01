Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Донбассе провели учения ПВО и ударной авиации

Комментариев: 0
В ООС показали тренировку дежурных боевых расчетов зенитно-ракетных войск и штурмовой авиации.
Штурмовая авиация отработала удары по условным целям
Штурмовая авиация отработала удары по условным целям
скриншот

На Донбассе прошла проверка готовности дежурных сил авиации и противовоздушной обороны к выполнению задач по назначению. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в понедельник, 5 ноября.

Читай также: В ВСУ для испытания поставили новые бронежилеты

“Проведена тренировка дежурных боевых расчетов и расчетов зенитно-ракетных войск по выявлению, распознаванию, сопровождению и условному уничтожению воздушных целей. А экипажи штурмовой авиации тренировались условно уничтожать наземные цели“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на прошлой неделе в Херсонской области прошли боевые ракетные стрельбы. Целью маневров была отработка системы ПВО. В стрельбах на полигоне Ягорлык участвовали ЗРК С-300, а также Бук, Тор и Оса АКМ.

Отметим, сегодня в Литве начались военные учения Железный волк. В них примут участие и украинские военные. 

Поделись:
Теги: авиация, телевидение, военные, Донбас, ПВО, Военные учения, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь