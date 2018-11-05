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В 2018 году Порошенко в 8 раз стал богаче

Комментариев: 2
В этом году Порошенко получил прибыли в почти 124 млн грн. В 2017 году чуть более 16 млн грн.
Полную декларацию за 2018 год Порошенко подаст в 2019 году
Полную декларацию за 2018 год Порошенко подаст в 2019 году
УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко за неполный 2018 год задекларировал почти 124 миллиона гривен доходов, что в 8 раз больше чем в 2017 году.

Об этом свидетельствуют внесенные изменения в реестр доходов президента.

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Так, 2 ноября глава государства задекларировал 1 353 532 грн процентных доходов от вкладов в Международный инвестиционный банк.

В конце октября Порошенко задекларировал 28,8 млн грн доходов от Министерства финансов по отчуждению ценных бумаг и корпоративных прав и 6 млн грн дивидендов от публичного акционерного общества Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд Прайм Эссетс Кэпитал.

На начало ноября этого года Порошенко всего задекларировал 123 645 421 грн, что по сравнению с 2017 годом в 8 раз больше. В прошлом году президент задекларировал в целом 16 303 874 грн прибыли.

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Полную декларацию о доходах за 2018 год Порошенко подаст в 2019 году.

Напомним, 2 октября сообщалось, что доходы Порошенко в пять раз превысили прошлогодние.

Ранее, журналисты обнародовали топ рекордсменов среди украинских политиков в декларировании расходов на образование, отдых, а также оффшорных компаний, икон, долгов, криптовалюты и подобного. Рекордсменом среди расходов на образование и отдых стал президент Петр Порошенко.

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Теги: Порошенко, доходы, декларация
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Комментариев (2)
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zadneprohodchik    05.11.2018, 12:49
Оценка:  0
zadneprohodchik
Слепой траст едараст просто
Простакк    05.11.2018, 12:41
Оценка:  0
Простакк
А что здесь удивительного!Ведь именно за это и скакали приматы на Мулдане.Мулдан-данный мулам.Вот мулы и получили то,что хотели.Но если что,то это Пэрэмога!Гыгыгыгыгы!!!))))))))
Виктор    05.11.2018, 12:37
Оценка:  -2
Виктор
Маніпулятивний заголовок.
Якщо ви в минулому році заробили 1 грн., а в цьому 1000, то ви не стали багатше в 1000 разів?
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