В 2018 году Порошенко в 8 раз стал богаче

В этом году Порошенко получил прибыли в почти 124 млн грн. В 2017 году чуть более 16 млн грн.

Полную декларацию за 2018 год Порошенко подаст в 2019 году УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко за неполный 2018 год задекларировал почти 124 миллиона гривен доходов, что в 8 раз больше чем в 2017 году.

Об этом свидетельствуют внесенные изменения в реестр доходов президента.

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Так, 2 ноября глава государства задекларировал 1 353 532 грн процентных доходов от вкладов в Международный инвестиционный банк.

В конце октября Порошенко задекларировал 28,8 млн грн доходов от Министерства финансов по отчуждению ценных бумаг и корпоративных прав и 6 млн грн дивидендов от публичного акционерного общества Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд Прайм Эссетс Кэпитал.

На начало ноября этого года Порошенко всего задекларировал 123 645 421 грн, что по сравнению с 2017 годом в 8 раз больше. В прошлом году президент задекларировал в целом 16 303 874 грн прибыли.

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Полную декларацию о доходах за 2018 год Порошенко подаст в 2019 году.

Напомним, 2 октября сообщалось, что доходы Порошенко в пять раз превысили прошлогодние.

Ранее, журналисты обнародовали топ рекордсменов среди украинских политиков в декларировании расходов на образование, отдых, а также оффшорных компаний, икон, долгов, криптовалюты и подобного. Рекордсменом среди расходов на образование и отдых стал президент Петр Порошенко.