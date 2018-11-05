Экс-нардеп Мартыненко выбросил повестку на допрос от НАБУ

Бывшего депутата хотят допросить по запросу прокуратуры Чехии.

Бывший депутат Верховной Рады Николай Мартыненко выбросил повестку на допрос, которую ему пытался вручить детектив Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщает LB.ua.

Инцидент произошел в Шевченковском районном суде Киева, где экс-депутата судят по обвинению в завладении средств ГП ВостГОК и НАЭК Энергоатом.

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НАБУ хочет 28 ноября допросить Мартыненко по запросу прокуратуры Чехии, однако бывший депутат считает, что такую повестку нельзя вручать без участия Генеральной прокуратуры.

“Они не имеют права по международно-правовой помощи вручать повестку без Генеральной прокуратуры. Точка. Они делают междусобойчик, потому что здесь дело в суде валится и пытаются делать другие неправовые действия в отношении Мартыненко“, - отметил Мартыненко.

Бывший депутат Верховной Рады Николай Мартыненко выбросил повестку на допрос, которую ему пытался вручить детектив Национального антикоррупционного бюро.Инцидент произошел в Шевченковском районном суде Киева, где экс-депутата судят по обвинению в завладении средств ГП ВостГОК и НАЭК Энергоатом.НАБУ хочет 28 ноября допросить Мартыненко по запросу прокуратуры Чехии, однако бывший депутат считает, что такую повестку нельзя вручать без участия Генеральной прокуратуры.

Детектив НАБУ прийшов у Шевченківський суд, щоб вручити перед засіданням екс-нардепу Миколі Мартиненку повістку на допит. Мартиненко відмовився її брати та викинув на підлогу. pic.twitter.com/Llm85TNwqq — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 5 ноября 2018 г.

Напомним, к подозреваемому по делу НАБУ о завладении средствами НАЭК Энергоатом Павлу Скаленко суд применил избранную ранее меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО до 23 ноября.