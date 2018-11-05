Нардепы блокировали заседание согласительного совета

Группа депутатов не давала начать заседание совета, требуя создать комиссию по делу Екатерины Гандзюк.

Представители фракций Батькивщина, Самопомич и группы Еврооптимистов блокировали заседание согласительного совета Верховной Рады с требованием создать временную следственную комиссию для расследования убийства активистки Катерины Гандзюк.

Об этом сообщает Левый берег.

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После продолжительных дискуссий возле президиума с нардепами спикер все-таки открыл заседание согласительного совета, попросив всех “притормозить эмоции“.

Парубий начал согласительный совет с призыва к правоохранительным органам: “как можно быстрее расследовать все обстоятельства убийства Гандзюк“.

В свою очередь, нардепы стояли за спиной спикера, держа в руках плакаты с надписями: “Кто заказал Гандзюк?“ и “Ее убили“.

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Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, дело об убийстве Гандзюк будет расследовать Служба безопасности Украины (СБУ).

Кроме того СБУ ведет расследование по установлению заказчиков убийства Гандзюк.

Отмечается, в настоящее время Национальная полиция Украины выполнила все необходимые следственные и розыскные действия в рамках дела, открытого по факту убийства Гандзюк.

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Сообщается, что благодаря указанным действиям правоохранители могут объединить производства и вести расследование относительно указанного преступления с момента его планирования и до фактического окончания преступления.

Напомним, активистка, сотрудница Херсонской мэрии Екатерина Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой, умерла в больнице 4 ноября. В ряде городов Украина прошли митинги-реквиемы, посвященные Гандзюк.