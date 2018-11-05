Во Львове на съемках фильма зарезали человека

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Словесный конфликт пьяного киевлянина с львовским прохожим перерос в поножовщину m.newsru.com

В городе Львов во время съемок фильма 35-летний киевлянин, входивший в состав съемочной группы, ударил ножом прохожего, в результате ранения мужчина умер на месте происшествия.

Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщили в прокуратуре Львовской области.

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Отмечается, что инцидент произошел ночью еще 31 октября, около 4:20. Между работником съемочной группы из столицы и львовским прохожим возник словесный конфликт, в ходе которого 35-летний киевлянин нанес 29-летнему мужчине ножевое ранение.

Отмечается, что на момент совершения преступления подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Действия злоумышленника квалифицировали по статье об умышленном убийстве.

"Львовская местная прокуратура №1 ходатайствовала в Галицком районном суде Львова о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд согласился с позицией прокуратуры", - добавили в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные действия. За совершенное лицу грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Напомним, на прошлой неделе в Лондоне мужчина с ножом напал на посетителей офиса Sony.