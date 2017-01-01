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Против Сытника направили иск по декларированию земли в Крыму

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Против директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника был подан иск.
Судом рассматривается вопрос об открытии производства
Судом рассматривается вопрос об открытии производства
unn.com.ua

В Окружной административный суд Киева подала иск юридическая компания в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника относительно непредставления достоверных данных о праве собственности на земельный участок в Севастополе в аннексированном Крыму.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

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По мнению суда, юридическая фирма просит суд признать неправомерным бездействие директора НАБУ в отношении непредставления им в ежегодных декларациях за 2015, 2016, 2017 годы достоверных сведений о праве собственности на земельный участок в городе Севастополе. Истец настаивает, что нарушение внесло достоверные данные о праве собственности на земельный участок в Севастополе.

Кроме того, юридическая фирма просит в своем иске, чтобы директор НАБУ подал в декларацию за 2017 год данные о получении им и членом его семьи дохода в размере 90 000 рублей.

На данный момент, добавили в пресс-службе, суд рассматривает вопрос об открытии производства по данному административному делу.

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Отметим, в электронной декларации директора НАБУ за 2016 год указана земельная площадь 416 кв. м в Севастополе, владелец которого предоставил жене возмущения.

Как сообщал УНН, Окружной административный суд Киева признал незаконными действия Государственной фискальной службы Украины на направлении из результатов специальной проверки в отношении кандидата на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

Ранее, руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что его ночной визит в частный дом президента Петра Порошенко не повлиял на работу детективов НАБУ. 

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Теги: Сытник, НАБУ, Крым, иск, суд, земля
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