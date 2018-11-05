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В Тернополе отменили повышение тарифов на проезд из-за протестов

Комментариев: 1
Стоимость проезда в общественном транспорте власти пытались повысить почти в два раза.
В Тернополе вернули старые цены на проезд
В Тернополе вернули старые цены на проезд
dpchas.com.ua

Городская власть Тернополя под давлением вышедшей на протесты местной общественности отменила свое решение о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте.

Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщает местное издание 20 минут.

Жители города 4 и 5 ноября провели массовые протесты, после чего исполком вернул прежние расценки. Таким образом, в городе с 6 ноября возвращаются старые тарифы.

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Стоит отметить, что с 1 ноября в городе стоимость проезда в маршрутках была повышена с 5 до 9 гривен, в троллейбусах - с 4 до 8 гривен. При наличии проездного тариф составил 6 гривен в троллейбусах и 7 гривен в маршрутках, при наличии Карточки тернополянина - 5 гривен и 6 гривен соответственно.

Требования протестующих включали не только отмену решения исполкома, но и открытое обоснование тарифов на проезд, отмены Карточки тернополянина и отставки начальника управления транспорта Игоря Мединского.

Как сообщалось, 4 ноября в Тернополе перекрыли дороги в знак протеста против поднятия стоимости проезда.

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Теги: протесты, Тернополь, цены на проезд, проезд, подорожание проезда
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Комментариев (1)
Простакк    05.11.2018, 14:31
Оценка:  0
Простакк
Только массовые протесты смогут охладить пыл шоколадных скотов и умерить их аппетиты!!!До смены власти осталось недолго ждать,поэтому эти твари попытаются себе"на дорожку"срубить максимально возможное количество бабла.
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