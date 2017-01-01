Договор с Варфоломеем и докторство. Турецкий уикэнд Порошенко

Президент Петр Порошенко съездил в Турцию, где встретился с руководством государства, Вселенским патриархом и украинской общиной.

Президент Порошенко за время своей каденции уже далеко не первый раз посетил Турцию.

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В этот раз он вновь встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем для обсуждения вопроса предоставления автокефалии украинской церкви, а также провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

Дела церковные

Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

“Я от имени украинского народа очень благодарен Его всесвятости, синоду, всем иерархам Вселенского патриархата за чрезвычайно важное и мудрое решение об открытии для украинской нации дверей церкви и дороги домой“, - сказал Порошенко.

“И соглашение, которое мы сегодня подписали, завершает этот процесс, создает все условия для того, чтобы процесс подготовки к Собору, процесс предоставления Томоса был приведен в абсолютно четкое соответствие с канонами православной церкви“, - отметил он.

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Президент подчеркнул, что 3 ноября - это исторический день для создания Украинской автокефальной православной церкви.

В свою очередь Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что “это исключительное право матери-церкви - даровать автокефалию, когда она считает целесообразным, когда все условия готовы для этого процесса“.

Руководитель Главного департамента информационной политики Администрации президента Андрей Жигулин в комментарии Украинской правде объяснил, что подписанное в субботу соглашение является соглашением о сотрудничестве в создании независимой православной церкви в Украине.

“Вселенский патриарх предоставляет Томос, признавая независимость Украинской церкви, и вручает его избранному на соборе предстоятелю. Украинское государство, согласно Конституции и законам, оказывает этим процессам содействие“, - пояснил он суть договоренностей.

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“Будет зарегистрирована миссия Вселенского патриархата в Киеве - фактически, посольство, представительство, которое будет представлять Вселенскую патриархию в Киеве и будет способствовать связям независимой Украинской церкви со Вселенским православием“, - добавил Жигулин.

Дела политические

Встреча президентов Турции и Украины длилась 1 час 15 минут. После нее на общем брифинге Эрдоган подтвердил, что Турция никогда не признает аннексию Крыма и пообещал продолжать помогать в вопросе освобождения граждан Украины, задержанных на территории России.

Президент Турции напомнил об освобождении двух политических заключенных Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, которые были выданы турецкой стороне и после того отпущены и вернулись в Украину.

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“На этот раз мы получили более длинный список, который мы сразу же передали российской стороне. И желаю, чтобы мы следили за этим процессом и были успешны в его решении “, - отметил Эрдоган.

Порошенко предложил Турции принять участие в установлении мира на Донбассе посредством размещения своей миротворческой миссии в составе ООН.

Также стороны договорились до конца года подписать Соглашение о зоне свободной торговли. По словам Эрдогана, благодаря этому товарооборот между странами должен достичь 10 миллиардов долларов.

Также в ходе визита Порошенко посетил производство компании Baykar Makina, которая является одним из мировых лидеров в производстве мощных беспилотных авиационных комплексов.

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Были проведены переговоры о сотрудничестве и кооперации между оборонными комплексами Украины и Турции.

Открытия

В турецкой Анталье Порошенко поучаствовал в открытии нового консульства Украины.

По его словам, более 1,3 миллиона украинцев в 2018 году приезжали в Турцию. Из них более 800 тысяч - именно в Анталию.

Президент выразил надежду, что консульское присутствие Украины в Анталии даст возможность украинским дипломатам активно участвовать в большом количестве международных саммитов, которые здесь происходят.

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Посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил, что открытие нового консульского учреждения приведет к усилению межрегиональных связей.

В Стамбуле президент вместе с представителями украинской и крымскотатарской общины в Турции открыл мемориальную доску на здании бывшей дипломатической миссии УНР в 1919-1922 годах.