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В Киевской области поезд насмерть сбил подростка

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В полиции сообщают, что трагедия случилась, когда юноша шел по путям и разговаривал по мобильному телефону.
На железной дороге погиб подросток
На железной дороге погиб подросток

В городе Фастов Киевской области на железной дороге погиб юноша.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что поздно вечером поезд Киев-Ужгород сбил 17-летнего юношу.

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По словам следователей, несовершеннолетний шел по путям и разговаривал по мобильному телефону. Когда заметил поезд, парень пытался перебежать на соседние пути. Однако именно в то время навстречу двигался еще один поезд.

“У потерпевшего не осталось шансов на спасение“, - сообщили в полиции.

Напомним, в Мостисском районе Львовской области произошла железнодорожная авария, жертвой которой стала 17-летняя девушка. 

Ранее, в Киеве на железнодорожной станции Фармацевтическая скоростной поезд Интерсити сбил насмерть пьяного мужчину.

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Теги: смерть, Поезд, Киевская область, подросток, мобильный телефон, железная дорога, погиб, Фастов
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Источник: korrespondent.net

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