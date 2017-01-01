В Киевской области поезд насмерть сбил подростка
В городе Фастов Киевской области на железной дороге погиб юноша.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Отмечается, что поздно вечером поезд Киев-Ужгород сбил 17-летнего юношу.
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По словам следователей, несовершеннолетний шел по путям и разговаривал по мобильному телефону. Когда заметил поезд, парень пытался перебежать на соседние пути. Однако именно в то время навстречу двигался еще один поезд.
“У потерпевшего не осталось шансов на спасение“, - сообщили в полиции.
Напомним, в Мостисском районе Львовской области произошла железнодорожная авария, жертвой которой стала 17-летняя девушка.
Ранее, в Киеве на железнодорожной станции Фармацевтическая скоростной поезд Интерсити сбил насмерть пьяного мужчину.