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Вблизи одного из арсеналов ВСУ обнаружен беспилотник

Комментариев: 1
Охрану на территории арсенала усилили.
Радиоканалы управления были немедленно подавлены
Радиоканалы управления были немедленно подавлены
facebook.com/brtcomua

Подразделение радиоэлектронной борьбы подавило применение беспилотного летательного аппарата вблизи одного из арсеналов Вооруженных сил Украины в запрещенной зоне. 

Об этом сообщает Управление по связям с общественностью ВСУ. 

“4 ноября в 19.30 возле одного из арсеналов Вооруженных сил Украины в запретной зоне радиолокационными средствами выявлено неправомерное использование беспилотного летательного аппарата (БПЛА)“, - говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины. 

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Подразделением радиоэлектронной борьбы были немедленно подавлены радиоканалы управления БПЛА, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

Усилено очередную смену охраны арсенала, мобильные патрули тщательно обследовали прилегающие к воинской части территории. 

О факте неправомерного применения БПЛА вблизи воинской части было безотлагательно сообщено подразделениям Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины в районе их ответственности. 

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“Призываем граждан немедленно сообщать правоохранительным органам о подозрительных лицах вблизи военных объектов“, - говорится в сообщении.

Напомним, на неподконтрольной Украине части Донбасса под обстрел попал беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. 

Также, над неподконтрольными правительству Украины территориями Донецкой области, исчез беспилотник СММ ОБСЕ.

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Теги: беспилотник, БПЛА, ВСУ, арсенал, охрана
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Комментариев (1)
Woodbrother    05.11.2018, 16:22
Оценка:  -1
Woodbrother
У нас полно пустых аэродромов. На нах есть бетонные укрпытия для самолетов. Перевезите часть боеприпасов тда например.
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