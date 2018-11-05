Вблизи одного из арсеналов ВСУ обнаружен беспилотник

Охрану на территории арсенала усилили.

Подразделение радиоэлектронной борьбы подавило применение беспилотного летательного аппарата вблизи одного из арсеналов Вооруженных сил Украины в запрещенной зоне.

Об этом сообщает Управление по связям с общественностью ВСУ.

“4 ноября в 19.30 возле одного из арсеналов Вооруженных сил Украины в запретной зоне радиолокационными средствами выявлено неправомерное использование беспилотного летательного аппарата (БПЛА)“, - говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины.

Читай также: Порошенко побывал на производстве беспилотников

Подразделением радиоэлектронной борьбы были немедленно подавлены радиоканалы управления БПЛА, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

Усилено очередную смену охраны арсенала, мобильные патрули тщательно обследовали прилегающие к воинской части территории.

О факте неправомерного применения БПЛА вблизи воинской части было безотлагательно сообщено подразделениям Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины в районе их ответственности.

Читай также: Франция и Германия сделали заявление по сбитому на Донбассе беспилотнику

“Призываем граждан немедленно сообщать правоохранительным органам о подозрительных лицах вблизи военных объектов“, - говорится в сообщении.

Напомним, на неподконтрольной Украине части Донбасса под обстрел попал беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Также, над неподконтрольными правительству Украины территориями Донецкой области, исчез беспилотник СММ ОБСЕ.