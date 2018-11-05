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На брифинге по делу Гандзюк произошел скандал

Комментариев: 3
Активисты прервали нардепа Геращенко и обвинили его и всю правоохранительную систему "в убийстве Екатерины Гандзюк".
Народный Фронт, МВС, Авакова и Луценко обвинили во лжи
Народный Фронт, МВС, Авакова и Луценко обвинили во лжи
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На брифинге посвященном расследованию убийства активистки Екатерины Гандзюк произошел скандал, в результате которого в перепалку вступили активисты и нардеп от Народного фронта Антона Геращенко.

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Скандал произошел после того, как Геращенко заявил, что дело об убийстве Гандзюк расследовано качественно, а полиция задержала пятерых подозреваемых и организаторов преступления.

Активистки в футболках с надписью Кто заказал Катю Гандзюк, начали перебивать Геращенко и обвинили депутата, а также всю правоохранительную систему “в убийстве“.

“Вы ее убили, ваша система ее убила! Зачем вы врете, что сделали всю работу? Что вы сделали? Вы лично писали разную ерунду. В частности вы лично убили ее!“, - выкрикивали активисты.

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Одна из активисток также обвинила министра внутренних дел Арсена Авакова и Народный фронт во лжи.

“Мы устали от заявлений. Вы обещали! Вы можете говорить только цифры. Хочу передать привет генпрокурору Юрию Луценко. Мы хотим, чтобы объединили уголовные процессы“, - сказала она, добавив, чтобы журналисты не распространяли “ложь“ Геращенко.

Ранее, представители фракций Батькивщина, Самопомич и группы Еврооптимистов блокировали заседание согласительного совета Верховной Рады с требованием создать временную следственную комиссию для расследования убийства активистки Катерины Гандзюк.

Напомним, активистка, сотрудница Херсонской мэрии Екатерина Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой, умерла в больнице 4 ноября. В ряде городов Украина прошли митинги-реквиемы, посвященные Гандзюк. 

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Теги: Геращенко, Гандзюк, активисты, скандал, МВС, расследование
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Комментариев (4)
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Woodbrother    05.11.2018, 17:15
Оценка:  -2
Woodbrother
Кто такие активисты, перечислите всех поименно.
ЕЖИК69    05.11.2018, 17:27
Оценка:  0
ЕЖИК69
tenderly,Tenderly,курочка-ряба, To rmozKomunizma и т.д
flacon9havi    05.11.2018, 16:20
Оценка:  +2
flacon9havi
Якщо в Карному кодексі України є стаття за замовлення злочину, то розслідування не закінчено і як можна казати, що воно успішне?
Media-sapiens    05.11.2018, 16:27
Оценка:  0
Media-sapiens
герычам, логопедам, пасторам, кондитерам всё можно...
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