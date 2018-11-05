На брифинге по делу Гандзюк произошел скандал

Активисты прервали нардепа Геращенко и обвинили его и всю правоохранительную систему "в убийстве Екатерины Гандзюк".

На брифинге посвященном расследованию убийства активистки Екатерины Гандзюк произошел скандал, в результате которого в перепалку вступили активисты и нардеп от Народного фронта Антона Геращенко.

Читай также: Заказчики убийства Гандзюк могут уклониться от наказания - адвокат

Скандал произошел после того, как Геращенко заявил, что дело об убийстве Гандзюк расследовано качественно, а полиция задержала пятерых подозреваемых и организаторов преступления.

Активистки в футболках с надписью Кто заказал Катю Гандзюк, начали перебивать Геращенко и обвинили депутата, а также всю правоохранительную систему “в убийстве“.

“Вы ее убили, ваша система ее убила! Зачем вы врете, что сделали всю работу? Что вы сделали? Вы лично писали разную ерунду. В частности вы лично убили ее!“, - выкрикивали активисты.

Читай также: Луценко: Следствие в деле Гандзюк скоро завершится

Одна из активисток также обвинила министра внутренних дел Арсена Авакова и Народный фронт во лжи.

“Мы устали от заявлений. Вы обещали! Вы можете говорить только цифры. Хочу передать привет генпрокурору Юрию Луценко. Мы хотим, чтобы объединили уголовные процессы“, - сказала она, добавив, чтобы журналисты не распространяли “ложь“ Геращенко.

Ранее, представители фракций Батькивщина, Самопомич и группы Еврооптимистов блокировали заседание согласительного совета Верховной Рады с требованием создать временную следственную комиссию для расследования убийства активистки Катерины Гандзюк.

Напомним, активистка, сотрудница Херсонской мэрии Екатерина Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой, умерла в больнице 4 ноября. В ряде городов Украина прошли митинги-реквиемы, посвященные Гандзюк.