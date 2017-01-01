Из бюджета Черкасс поставщик медоборудования украл 3 млн грн

Директор фирмы умышленно завысил стоимость оборудования.

Фиректору фирмы-поставщика грозит до 12 лет тюрьмы chk.gp.gov.ua

Прокуратура Черкасской области сообщила о подозрении в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах директору фирмы-поставщика медицинского оборудования.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

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“Прокуратура Черкасской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по материалам управления СБУ в Черкасской области, по факту завладения средствами городского бюджета путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины”, - говорится в сообщении.

Установлено, что директор общества с ограниченной ответственностью при выполнении договора поставки медицинского оборудования в одну из больниц г.Черкассы, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, путем завышения стоимости оборудования, которое поставлялось, завладел бюджетными средствами Черкасского городского совета на общую сумму около 3 млн грн.

На основании собранных в уголовном производстве доказательств, 2 ноября 2018 года указанному выше должностному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В настоящее время следствием принимаются меры об избрании подозреваемому меры пресечения.

Преступнику грозит лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Как сообщалось 5 ноября, в Охматдете оборудование залило цементным раствором.