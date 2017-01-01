Свидетели Абромавичуса снова не подтвердили его обвинения против Пасишника

Новые свидетели экс-министра экономического развития и торговли Украины не подтвердили в суде никаких фактов незаконного влияния на Абромавичуса со стороны первого заместителя гендиректора “Укртранснафты“ Андрея Пасишника.

Об этом сообщил Пасишник на свой странице в Facebook.

“Очередные свидетели “стороны обвинения“ Шиманский и Макаров в ходе сегодняшнего допроса в судебном заседании не подтвердили НИКАКИХ фактов незаконного влияния на Абромавичуса со стороны Пасишника“, - написал он.

Ранее Андрей Пасишник также выложил видео допросов основных свидетелей стороны обвинения - экс-руководителя патронатной службы экс-министра Натальи Бест и экс-помощника Абромавичуса по связям с общественностью Ирины Ключковской . Любое давление или влияние на экс-министра со стороны А. Пасишника они отрицают. А причиной отставки указывают звонок из Администрации Президента

Также, в ходе судебных заседаний было опровергнуто еще одно заявление Абромавичуса о том, что “кандидат (Андрей Пасишник — ред.) принес полный пакет документов на должность замминистра“. В ходе допроса Натальи Бэст установлено, что это она передала Абромавичусу папку с документами, бегло ее просмотрев. Однако, не будучи в полной мере знакомой с процедурой назначения заместителя министра, она не обратила внимания на тот факт, что практически все документы в этой папке были пакетом переписки между “Нафтогазом Украины“, Минэнерго и Кабмином о назначении Пасишника заместителем главы правления НАК “Нефтегаз Украины“ и не имели никакого отношения к назначению заместителем министра.

Кроме того, на предпоследнем заседании 12 октября 2018 года был установлен и тот факт, что экс-министр не мог принять решения о назначении заместителя министра, поскольку это прерогатива Кабинета Министров, а министр подает Кабмину лишь рекомендацию.

Напомним, что 3 февраля 2016 А. Абромавичус на пресс-конференции в Киеве объявил о своей отставке и назвал причиной ухода с поста министра политическое давление и вмешательство в кадровую политику со стороны заместителя председателя фракции БПП Игоря Кононенко. На основании озвученной им информации НАБУ открыло уголовное производство.

По результатам проведенного расследования в суд был направлен обвинительный акт в отношении Андрея Пасишника, который, по мнению следствия, давил на Абромавичуса с целью принятия им незаконного решения о назначении на должность заместителя министра.

Согласно действующим решениям судов по иску Кононенко против Абромавичуса, вся озвученная экс-министром информация, которая легла в основу уголовного дела НАБУ, признана недостоверной и подлежит опровержению.