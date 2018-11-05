Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Северодонецком в детском лагере нашли огромный тайник с оружием

Комментариев: 1
В арсенале были гранатометы, тротиловые шашки и 54 тысячи патронов различного калибра.
Под Северодонецком в детском лагере нашли огромный тайник с оружием
© lg.npu.gov.ua
Фото 1/3
  • Коробки с оружием и боеприпасами обнаружили в подвальном помещении
Под Северодонецком в детском лагере нашли огромный тайник с оружием
Коробки с оружием и боеприпасами обнаружили в подвальном помещении
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В селе Щедрищево, расположеном возле Северодонецка Луганской обалсти, на территории бывшего детского лагеря правоохранители нашли два тайника с оружием и боеприпасами.

Об этом сообщает полиция области.

Сообщается, что немалый арсенал - коробки с оружием и боеприпасами, обнаружили в комнате и подвальном помещении.

Читай также: Нес по улице мешок оружия: в Луганской области задержали мужчину

Специалисты-взрывотехники изъяли: четыре гранатомета РПГ-22, четыре гранатомета РПГ-26, 130 гранатометные выстрелы ПГ-7, 140 пороховых зарядов к выстрелам ПГ-7, 246 корпусов гранат (Ф-1, РГД-5, РГН, РГО), 339 взрывателей, 70 дымовых гранат РДГ-2Б, 80 патронов калибра 14,5 мм с подрывателями МДЗ, 31 запал, пять дымовых мин ДМ-11, 701 выстрел ВОГ, две сигнальные мины, тротиловая шашка, пять выстрелов к РПГ, четыре реактивных двигателя, две боевые части ПГ 22 два снаряда 30 мм и около 54 000 патронов различного калибра.

Как сообщалось 19 октября, в Бахмуте нашли крупный тайник оружия.

Поделись:
Теги: боеприпасы, оружие, Луганская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
flacon9havi    05.11.2018, 16:44
Оценка:  0
flacon9havi
А скільки їх ще не знайдено ... І чи знайдуть?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь