В арсенале были гранатометы, тротиловые шашки и 54 тысячи патронов различного калибра.

Коробки с оружием и боеприпасами обнаружили в подвальном помещении

Под Северодонецком в детском лагере нашли огромный тайник с оружием

Под Северодонецком в детском лагере нашли огромный тайник с оружием

В селе Щедрищево, расположеном возле Северодонецка Луганской обалсти, на территории бывшего детского лагеря правоохранители нашли два тайника с оружием и боеприпасами.

Об этом сообщает полиция области.

Сообщается, что немалый арсенал - коробки с оружием и боеприпасами, обнаружили в комнате и подвальном помещении.

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Специалисты-взрывотехники изъяли: четыре гранатомета РПГ-22, четыре гранатомета РПГ-26, 130 гранатометные выстрелы ПГ-7, 140 пороховых зарядов к выстрелам ПГ-7, 246 корпусов гранат (Ф-1, РГД-5, РГН, РГО), 339 взрывателей, 70 дымовых гранат РДГ-2Б, 80 патронов калибра 14,5 мм с подрывателями МДЗ, 31 запал, пять дымовых мин ДМ-11, 701 выстрел ВОГ, две сигнальные мины, тротиловая шашка, пять выстрелов к РПГ, четыре реактивных двигателя, две боевые части ПГ 22 два снаряда 30 мм и около 54 000 патронов различного калибра.

Как сообщалось 19 октября, в Бахмуте нашли крупный тайник оружия.