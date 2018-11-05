Состояние пострадавших средней тяжести: у одного из них травма живота, у другого - грудной клетки.

В Луцке на автомойке устроили стрельбу, один убит и двое ранены

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В Луцке на автомойке устроили стрельбу, один убит и двое ранены

В Луцке на автомойке на улице Набережной неизвестные устроили стрельбу, в результате чего был убит один мужчина и еще двое человек получили огнестрельные ранения средней тяжести.

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Как сообщает издание Волынские новости со ссылкой на полицию, состояние пострадавших средней тяжести: у одного из них травма живота, у другого - грудной клетки.

По словам главы патрульной полиции Волынской области Александра Вовченко, нападавшие скрылись. В городе и области объявили план “Перехват“.

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По данным ВолыньPost, при стрельбе был ранен криминальный авторитет Аслан.

Напомним, в октябре в Киевской области 45-летний мужчина устроил стрельбу на предприятии, в результате чего один работник погиб, еще двое получили ранения.