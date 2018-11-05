Армию Украины включили в топ-10 в Европе

Украина с оборонным бюджетом менее $5 млрд замыкает европейский топ-10.

По данным ресурса Global Firepower, который анализирует мощь армий стран мира, по состоянию на середину осени 2018 года Вооруженные Силы Украины заняли десятое место в рейтинге сильнейших в Европе.

Об этом пишет издание Business Insider.

Отмечается, что в ответ на масштабные учения НАТО Trident Juncture в Норвегии, “Россия решила продемонстрировать и свою военную мощь“. С 1 по 3 ноября ВМС РФ провел серию пусков ракет в Норвежском море.

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В этой связи Business Insider опубликовал список из 25 сильнейших армий стран Европы. Несмотря на членство в НАТО и внушительное военное присутствие в Европе, в список не вошли США.

При составлении рейтинга в учет брались такие факторы, как географическое положение страны, ее логистические возможности, количество природных ископаемых и промышленное развитие.

По версии Global Firepower, в первую пятерку мощнейших в военном плане стран Европы вошли:

Россия - на 142 млн населения приходится 3,5 млн военнослужащих. Количество единиц военной авиации - 818; танков - 20300; флота - 352 единицы и один авианосец. Общий оборонный бюджет - эквивалент $47 млрд.

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Франция - на 67 млн населения - 388 тысяч военнослужащих. Авиации - 299 единиц, танков - 406, флот - 118 единиц и 4 авианосца. Оборонный бюджет - $40 млрд.

Великобритания - на 65 млн населения - 280 тысяч военнослужащих. Авиации - 103 единицы, танков - 227, флот - 76 единиц и 2 авианосца. Оборонный бюджет - $50 млрд.

Турция - на 80,8 млн населения - 710 тысяч военнослужащих. Авиации - 207 единиц, танков - 2446, флот - 194. Оборонный бюджет - $10,2 млрд.

Германия - на 80,5 млн населения - 208 тысяч военнослужащих. Авиации - 94 единицы, танков - 432, флот - 81. Оборонный бюджет - $45,2 млрд.

Украина замыкает первую десятку. По данным Global Firepower, на 44 млн населения в стране 1,1 млн военнослужащих. Военной авиации - 39 единиц, танков - 2214, флот - 25 единиц. Оборонный бюджет - $4,88 млрд.

Первое место в мире по военной мощи занимают США. На 326,6 млн населения в стране 2 млн военнослужащих. Военной авиации - 1,9 тысяч единиц, танков - 5884, флот - 415 единиц, в том числе 20 авианосцев. Общий оборонный бюджет - $647 млрд.

Напомним, в Литве начались одни из крупнейших военных учений в этой стране Железный волк. Литовская армия в течение двух недель будет тренироваться с союзными подразделениями других стран, среди которых и Украина