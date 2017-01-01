Луценко: "Гениальная схема" - вывели 120 млрд грн ПриватБанка, но убытка де-юре нет

В частности, на "отмытые" через Кипр $5,5 млрд ПриватБанка были куплены яхты и картины Пикассо .

ГПУ выяснила перечень активов на 5,5 миллиардов долларов, которые были куплены за выведенные из ПриватБанка деньги.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Интерфакс-Украина.

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“В настоящее время у нас новость в том, что мы установили колоссальные активы на $5,5 млрд, те что в конце схемы, - от яхт и картин Пикассо до заводов и недвижимости. В этом сейчас заключается прогресс“, - сказал Луценко.

По его словам, чтобы применить к данным активам какие-либо меры воздействия, необходимо узнать кто является их конечным собственником.

“Исследование Kroll показало, как некие компании через 30-40 счетов на Кипре “провернули“ в один день средства и вывели их на “третью волну“ - некое оффшорное предприятие, которое приобрело определенные активы. На сегодня известно, какие это активы, и это похоже на отмывание средств - ст. 209 УК. Но теперь суду нужен конкретный документ, удостоверяющий, кто является бенефициарием этого имущества. Если это действительно экс-собственники ПриватБанка, тогда мы сможем наложить на них арест через украинский суд и суды других юрисдикций - там очень много стран, в том числе США, Люксембург, Австрия, Испания, Кипр“, - отметил Луценко.

Также, генпрокурор уточнил, что установление виновных осложнено отсутствием возможности установить убыток ПриватБанка вследствие операций, послуживших основой для вывода средств. Имеется ввиду предоставление кредитов 36 компаниям на 133 миллиарда гривен, выданных в октябре-ноябре 2016 года, за счет которых были погашены кредиты 193 других заемщиков банка.

“Эти 36 фирм имеют 10-летние кредитные линии. Пока они являются действующими, баланс ПриватБанка сходится, и у финучреждения отсутствует кредитный убыток, являющийся основанием для применения ст. 191 УК“, - сообщил генпрокурор.

Для того, чтобы решить данную ситуацию необходимо либо досрочно разорвать эти кредитные линии, ссылаясь на то, что заемщики не обслуживают взятые на себя обязательства, либо ждать 10 лет.

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“Считаю бессмысленным ждать 10 лет, поскольку позже можно вновь взять у кого-либо кредит и таким же образом перекредитоваться. С другой стороны - НБУ, Министерство финансов, Кабинет министров, Kroll и все другие - считают невозможным расторгнуть эти договоры. Меня объявили предателем и кем угодно, когда я пытался разорвать одну такую кредитную линию, поскольку я, как оказалось, подрываю этим дело в суде Лондона. Таким образом, на данный момент сложилась вот такая парадоксальная ситуация: выведено более 120 миллиардов гривен, но убытка де-юре мы должны ждать 10 лет“, - объяснил генпрокурор.

Луценко считает, что такая “гениальная схема“ стала возможной из-за недальновидности чиновников, позволивших заменить долги одних компаний долгами других.

При этом он напомнил, что Kroll предоставила два экземпляра отчета: один - в ГПУ, один - в Национальное антикоррупционное бюро, Луценко отметил, что свой экземпляр Генпрокуратура уже изучила.

Как сообщалось 25 октября, суд арестовал заместителя председателя Ощадбанка.