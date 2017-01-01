Инспектора Лукьяновского СИЗО арестовали за поставку наркотиков заключенным
Инспектор охраны Лукьяновского следственного изолятора арестован за поставку наркотиков заключенным.
Об этом сообщается на страничке в Facebook прокуратуры Киева.
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Отмечается, что инспектора задержали при очередной попытке пронести в СИЗО наркотические средства.
“Указанный сотрудник был задержан на пропускном пункте Киевского следственного изолятора. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили и изъяли каннабис, который был расфасован в пачки из-под сигарет, и метадон в таблетках“, - говорится в сообщении.
Инспектору сообщили о подозрении по (ч. 2 ст. 307 УКУ). За совершенное правоохранителю грозит от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что сотрудники отдела противодействия наркопреступности органов полиции в Одесской области подбрасывали наркотики гражданам, а потом требовали взятки за откуп от уголовного производства.