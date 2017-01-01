В Одессе тушами животных перекрыли Дерибасовскую

Туши убитых животный вывесили на крюках в честь юбилея заведения и пешеходам не позволяют проходить по центру улицы.

В Одессе администрация ресторана Стейк хаус произвольно перекрыла для пешеходов проход по одной из центральных улиц города, Дерибасовской. Центральную ее часть загородили тушами животных в честь юбилея заведения, установили сцену и настил для празднования и людям не дают проходить.

Об этом сообщает активист Демьян Ганул на своей странице в Facebook.

Блогер пишет, что убитых животных вывесили на крюках, а по периметру поставили охранников. Одесситы шокированы такой сомнительной и жуткой рекламой заведения и сетуют, что не могут даже пройти возле такой инсталляции.

Как сообщает одессит, охранники прогоняют людей, которые пытаются обойти кровавую рекламную композицию по дощатому настилу прямо, проходя мимо столиков ресторана.

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“Когда так называемые охранники начали выгонять женщин, которые попросту шли по улице, по настилу, я сделал замечание, что так нельзя обращаться с женщинами и спросил разрешительные бумаги на перекрытие улицы. В свою очередь, “титуханы“ отреагировали грубо, типа “а ты попробуй пройди, и увидишь“, пфф я конечно прошел, после чего один из вышеупомянутых лиц начал ко мне применять силу. Пытаясь вытолкнуть меня за пределы огороженного участка, у него это не получалось. Затем подошло руководство с подкреплением, которое меня узнало и просило отойти поговорить, чтобы утихомирить конфликт, когда другие “титушки“ начали мне угрожать и попросту вести себя как быдло. Как адекватный человек, который не гонится по уголовным делам, решил все без применения силы, хотя очень хотелось...“, - рассказал Демьян Ганул.

При этом одесский блогер отметил, как минимум, три негативных обстоятельства этого инцидента - наплевательство в отношении пешеходов, агрессивность и хамство охранников-“титушек“, и элементарную неэтичность вывешивания трупов убитых животных в общественном место, где ходят дети.

“Так вот, в центре города, непонятный коммерсант перекрывает главную улицу, вывешивает мертвых животных, где гуляют наши дети и привыкают к жестокости, так еще предоставляют услуги люди, которые вместо решения конфликта провоцируют на этот конфликт“, - написал блогер.

Сомнительный рекламный ход ужаснул одесситов facebook.com/Дем'ян Ганул

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