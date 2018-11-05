В Одессе арестовали живодера, издевавшегося над котятами

В течение нескольких месяцев сожительница обвиняемого через Facebook брала в дом котят.

В Одессе Киевский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней без альтернативы внесения залога мужчине, который жестоко издевался над котятами.

Об этом сообщается на сайте суда, передает Корреспондент.

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37-летний мужчина обвиняется в жестоком обращении с животными (часть 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины). По версии следствия, в течение нескольких месяцев 2018 года сожительница обвиняемого через Facebook брала в дом котят, которые находились под опекой волонтеров. Получив животных, мужчина не предоставлял им соответствующих условий для проживания.

Обвиняемый бил котят, причинял повреждения и "подвергал их воздействию термических факторов".

По результатам подготовительного судебного заседания было назначено дело к судебному разбирательству. Первое судебное заседание состоится 15 ноября в 11:30.

Как сообщалось 30 августа, в Кременчуге мужчина убил лисенка в вольере парка.