Подорожание газа: в Минсоцполитики объяснили механизм субсидий

Получившие субсидии будут платить столько же, как и в прошлом году.

Субсидии зависят от размера тарифа и от доходов граждан bigmir.net

Министерство социальной политики объяснило, как будут начисляться субсидии после подорожания газа.

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Как сообщает пресс-служба министерства, субсидии зависят от двух факторов - от размера тарифа и от доходов граждан.

“Если доходы граждан не меняются, а тариф растет, то сумма средств, которую человек платит за отопление, не меняется, а рост тарифа компенсируется увеличением субсидии. То есть сумма, которую платит государство за человека, возрастает по мере роста тарифов, а для человека остается без изменений“, - говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что у получателей субсидий оплата останется неизменной и они не почувствуют колебаний цены на газ.

Напомним, 27 октября премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что повышение цен на газ не повлияет на людей, которые получают субсидии.

Ранее сообщалось, что Кабмин возместит расходы на коммуналку тем, кто не оформил субсидии.