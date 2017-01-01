Кто победит в президентских выборах-2019 - результаты исследования

По результатам социологического исследования, проведенного в конце октября, наиболее вероятными кандидатами на победу в президентских выборах является лидер “Батькивщины“ Юлия Тимошенко (14,0%), действующий Президент Украины Петр Порошенко (12,7%) и лидер партии “За жизнь“ Вадим Рабинович (11,7%). Другие кандидаты получат меньшую поддержку избирателей: Святослав Вакарчук и Юрий Бойко - по 11,2%, Владимир Зеленский - 10,3%, Анатолий Гриценко - 8,7%, Олег Ляшко - 6,8%, Андрей Садовый - 1,8% .

Об этом говорится в социологическом исследовании, опубликованном изданием “Eutoday.net“ со ссылкой на международный исследовательский центр BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute).

Исследователи отмечают, что для получения более точных результатов они изменили процедуру общения с теми избирателями, которые определенно решили принять участие в голосовании, но еще не определились со своим кандидатом. С помощью расширенных интервью часть опрошенных все же указала политиков, за которых они проголосуют с наибольшей вероятностью. Большинство голосов от таких опытных отошла в пользу Святослава Вакарчука (7,2%), Вадима Рабиновича (6,3%) и Владимира Зеленского (5,1%) и это несколько изменило общие результаты социологического исследования. Авторы отмечают, что в опросе были указаны фамилии тех политиков, которые с наибольшей вероятностью будут участвовать в президентских выборах.

Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (Бельгия) в период с 25 по 31 октября 2018 года. Общее количество респондентов составило 2012 человек. Метод опроса - прямые интервью. Вероятная погрешность - 2,2%.