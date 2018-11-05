В Днепре в торговом центре фотоавтомат показывал порно
В Днепре в ТРЦ Мост-сити автомат для печати фото показывал порно.
Как передает Информатор, по неизвестным причинам вместо стандартного окна входа в Instagram на экране терминала началась трансляция видео для взрослых.
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Представители ТРЦ объяснили, что автомат PhotoBoom может работать не только с аккаунтами Instagram, но и с Facebook. Работники ТРЦ предположили, что именно с Facebook был запущен ролик.
Доступ к “будке“ уже закрыт, ведется поиск злоумышленников. Есть предположение, что за данной выходкой стоят подростки. Охрана ТРЦ проверяет камеры видеонаблюдения.
Ранее сообщалось, что в центре Киева, напротив цирка, информационный стенд транслировал порно ролики.