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В Днепре в торговом центре фотоавтомат показывал порно

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Предполагается, что видео на автомате могли запустить подростки.
Охрана выясняет, кто запустил порно ролик на автомате
Охрана выясняет, кто запустил порно ролик на автомате
скриншот

В Днепре в ТРЦ Мост-сити автомат для печати фото показывал порно. 

Как передает Информатор, по неизвестным причинам вместо стандартного окна входа в Instagram на экране терминала началась трансляция видео для взрослых.

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Представители ТРЦ объяснили, что автомат PhotoBoom может работать не только с аккаунтами Instagram, но и с Facebook. Работники ТРЦ предположили, что именно с Facebook был запущен ролик.

Доступ к “будке“ уже закрыт, ведется поиск злоумышленников. Есть предположение, что за данной выходкой стоят подростки. Охрана ТРЦ проверяет камеры видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в центре Киева, напротив цирка, информационный стенд транслировал порно ролики

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Теги: Днепр, торговый центр, ТРЦ Мост-сити, фотоавтомат
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