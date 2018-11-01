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"Рюкзаки Авакова": в ЦПК заявили, что суд "похоронил дело"

Спецтема: Дело о рюкзаках Авакова
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В ЦПК утверждают, что теперь возобновить дело может только прокурор. Жалоба на постановление прокурора, который закрыл дело, уже подана.
Активисты настаивают, что имеют право обжаловать закрытие дела
Активисты настаивают, что имеют право обжаловать закрытие дела
pravda.com

Апелляционный суд Киева третий раз отказал в удовлетворении жалобы Центра противодействия коррупции на закрытие так называемого дела “рюкзаков Авакова“ о растрате госсредств.

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“Он (суд) считает, что мы не являемся заявителями по делу“, - пояснила журналистам адвокат ЦПК Елена Щербань, передает Украинская правда.

В ЦПК утверждают, что их заявление также стало основанием для открытия дела, и это подтвердило Национальное антикоррупционное бюро.

Активисты настаивают, что имеют право обжаловать закрытие производства. Однако, решение Апелляционного суда, который не согласился с ЦПК, не подлежит обжалованию.

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Щербань отметила, что решение суда “фактически окончательно похоронило дело“ и теперь его возобновить может только прокурор.

Активисты подали жалобу на постановление прокурора, который закрыл дело против сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря.

Напомним, по делу о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел НАБУ осенью 2017 года проходил сын главы МВД Александр Аваков, экс-заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь и Владимир Литвин, который в 2014 году руководил ИТ-компанией Turboseo.

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В июле этого года Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело в отношении Александра Авакова и Сергея Чеботаря.

До этого, 25 апреля, Соломенский районный суд Киева повторно отменил арест недвижимости сына главы МВД.

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Теги: ЦПК, растрата, суд, рюкзаки, Аваков
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