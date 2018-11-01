"Рюкзаки Авакова": в ЦПК заявили, что суд "похоронил дело"

В ЦПК утверждают, что теперь возобновить дело может только прокурор. Жалоба на постановление прокурора, который закрыл дело, уже подана.

Апелляционный суд Киева третий раз отказал в удовлетворении жалобы Центра противодействия коррупции на закрытие так называемого дела “рюкзаков Авакова“ о растрате госсредств.

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“Он (суд) считает, что мы не являемся заявителями по делу“, - пояснила журналистам адвокат ЦПК Елена Щербань, передает Украинская правда.

В ЦПК утверждают, что их заявление также стало основанием для открытия дела, и это подтвердило Национальное антикоррупционное бюро.

Активисты настаивают, что имеют право обжаловать закрытие производства. Однако, решение Апелляционного суда, который не согласился с ЦПК, не подлежит обжалованию.

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Щербань отметила, что решение суда “фактически окончательно похоронило дело“ и теперь его возобновить может только прокурор.

Активисты подали жалобу на постановление прокурора, который закрыл дело против сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря.

Напомним, по делу о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел НАБУ осенью 2017 года проходил сын главы МВД Александр Аваков, экс-заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь и Владимир Литвин, который в 2014 году руководил ИТ-компанией Turboseo.

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В июле этого года Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело в отношении Александра Авакова и Сергея Чеботаря.

До этого, 25 апреля, Соломенский районный суд Киева повторно отменил арест недвижимости сына главы МВД.