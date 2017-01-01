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Украинцам объяснили, как будут начисляться субсидии после подорожания газа

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В Министерстве социальной политики сообщают, что получатели субсидий не почувствуют колебаний цены на газ.
В Минсоцполитики дали разъяснение, как будут начисляться субсидии после подорожания газа
В Минсоцполитики дали разъяснение, как будут начисляться субсидии после подорожания газа
ZN.UA

Субсидия зависит от двух факторов - от размера тарифа и от доходов граждан. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщает пресс-служба министерства.

"Если доходы граждан не меняются, а тариф растет, то сумма средств, которую человек платит за отопление, не меняется, а рост тарифа компенсируется увеличением субсидии. То есть сумма, которую платит государство за человека, возрастает по мере роста тарифов, а для человека остается без изменений", - отмечается в сообщении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что получатели субсидий не почувствуют колебаний цены на газ, поскольку их доля оплаты останется неизменной.

 

 

Напомним, в Украине с 1 ноября цена на газ для населения выросла на 23,5%.

Также сообщалось, что цены на газ продолжат расти после отопительного сезона.

 

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Теги: газ, Тарифы ЖКХ, тарифы, ЖКХ оплата ЖЭК услуги тарифы, субсидии, субсидия, минсоцполитики, повышение тарифов, тарифы на газ
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Источник: korrespondent.net

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