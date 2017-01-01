Смерть Гандзюк: СМИ сообщили новые детали

СМИ пишут, что за несколько дней до смерти активистке сделали операцию. Была ли причиной смерти Гандзюк халатность врачей, покажет экспертиза.

Клинической причиной смерти активистки, сотрудницы Херсонской мэрии Екатерины Гандзюк стал отрыв тромба. Об этом в понедельник, 5 ноября, пишет The Newsroom.

Как сообщается, тромб под коленом образовался после предпоследней операции.

"Отец Екатерины Гандзюк, который является врачом и постоянно находился вместе с дочкой, обращал внимание медработников больницы на то, что этот тромб необходимо удалить. За несколько дней до смерти активистке сделали еще одну операцию, после чего тромб сдвинулся с места", - пишет СМИ.

Была ли причиной смерти Гандзюк халатность врачей, должна показать экспертиза.

По данным The Newsroom, на 95% пострадавших участков тела активистки последнее время было зафиксировано поверхностное заживление. Более того, ранее не транспортабельной Екатерине было разрешено выехать на лечение за границу, проводить ее реабилитацию согласились в Австрии. Деньги на лечение якобы были уже собраны, а контракт с австрийцами подписан.

Екатерина Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой, умерла в больнице 4 ноября. В ряде городов Украина прошли митинги-реквиемы, посвященные Гандзюк.

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