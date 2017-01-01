Швейцария выдала Украине подозреваемого в мошенничестве на 800 млн гривен

Гражданин принят украинскими правоохранителями. В уголовном производстве проводятся неотложные следственные действия.

В Украину из Швейцарии экстрадирован гражданин, который разыскивался за мошенничество в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ в понедельник, 5 ноября.

"Завершена процедура экстрадиции из Швейцарской Конфедерации в Украину гражданина, который разыскивался за совершение мошенничества в особо крупных размерах, повлекшее материальный ущерб на общую сумму 799,3 млн гривен", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарской Конфедерации в октябре решил выдать указанное лицо Украине.

"5 ноября гражданин принят украинскими правоохранителями и передан органу досудебного расследования. Сейчас в уголовном производстве проводятся неотложные следственные действия", – добавили в надзорном ведомстве.

В сообщении не названа фамилия экстрадированного гражданина. Но замгенпрокурора Евгений Енин сообщил, что речь идет о бывшем главе одного из крупнейших агрохолдингов Украины.

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Ранее в октябре из Черногории экстрадировали украинку, которую подозревают в легализаци и более 1,6 млрд гривен доходов, полученных преступным путем. Тогда речь шла о фигурантке дела о "газовых схемах" народного депутата Александра Онищенко.

Ранее стало известно, что Украина просит Францию об экстрадиции "умершего" коррупционера, который жил в Европе на широкую ногу. На его имущество стоимостью более 4,6 млн евро был наложен арест, включая замок, автомобиль Rolls Royce Phantom и три картины Сальвадора Дали.

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