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В аэропорту Праги задержали нардепа Лозового

Комментариев: 1
Депутат пытался рассчитаться в duty free фальшивыми евро, которые его помощник приобрел в обменнике в Украине.
Народный депутат Андрей Лозовой
Народный депутат Андрей Лозовой
facebook.com/Andriy.Lozovyi
 
Чешская полиция задержала в аэропорту Праги нардепа от Радикальной партии Андрея Лозового. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщил Олег Ляшко в Facebook
 
"Со слов самого Андрея, в аэропорту он покупал подарок маме, но евро, которыми он хотел рассчитаться, оказались фальшивыми. Их помощнику Лозового "обменяли" в одном из киевских обменников. Валютных кидал сейчас уже ищет наша полиция, потому что "обменник" исчез", - написал Ляшко.
 
Позже сам Лозовой уточнил, что стал жертвой валютных аферистов. 
 
"Был в Праге. Хотел купить в duty free подарок маме и оказалось, что деньги фальшивые. Поскольку в чешском законодательстве попытка рассчитаться фальшивыми средствами приравнивается к их изготовлению - меня задержали", - подчеркнул нардеп.
 
Он отметил, что провел в полицейском отделении восемь часов, но в результате чешские правоохранители разобрались, что он не совершал преступление и сам является потерпевшим.

Напомним, в октябре прошлого года Лозового избили во Львовской области, куда он приехал на встречу с избирателями.

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Теги: фальшивые деньги, Чехия, Прага, аферисты, задержание, нардеп, Андрей Лозовой
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Виталий_-    06.11.2018, 00:48
Оценка:  0
Виталий_-
Ой блядь Клоуны!
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