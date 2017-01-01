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В Харьковской области Lexus сбил двух пешеходов

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Инцидент произошел на пешеходном переходе. Мужчины в возрасте 31 и 43 лет скончались на месте аварии.
В Харьковской области двое мужчин погибли на пешеходном переходе
В Харьковской области двое мужчин погибли на пешеходном переходе
hk.npu.gov.ua
 
В Харьковской области внедорожник Lexus насмерть сбил двух человек на пешеходном переходе. Об этом вечером 5 ноября сообщила пресс-служба Нацполиции региона.
 
Отмечается, что информация об инциденте поступила в 18.30. ДТП произошло на трассе возле пгт Солоницевка Дергачевского района.
 
На месте аварии погибли двое пешеходов - мужчины в возрасте 31 и 43 лет.
 
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
 
 
 
Ранее сообщалось, что в Харькове автомобиль под управлением женщины-водителя совершил наезд на мужчину, который лежал на дороге. В результате ДТП он скончался.

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Теги: ДТП, Харьковская область, авария
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Источник: korrespondent.net

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