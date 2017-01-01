Во Львове пенсионерка прятала труп мужа за шкафом

Соседи полагают, что пожилая женщина является психически больной и опасаются ее поведения.

Во Львове пенсионерка неделю прятала труп умершего мужа за шкафом в квартире, сообщает ТСН

Отмечается, что на 73-летнюю женщину неоднократно жаловались соседи многоквартирного дома, которые убеждены, что пенсионерка психически больна и представляет для них угрозу.

Жители дома вынуждены были зайти к женщине в квартиру из-за невыносимого запаха. Там, кроме беспорядка, они обнаружили труп ее мужа, который находился за шкафом, накрытый курткой.

Соседи полагают, что тело пролежало минимум неделю.

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