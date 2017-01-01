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Во Львове пенсионерка прятала труп мужа за шкафом

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Соседи полагают, что пожилая женщина является психически больной и опасаются ее поведения.
 
Во Львове пенсионерка неделю прятала труп умершего мужа за шкафом в квартире, сообщает ТСН.
 
Отмечается, что на 73-летнюю женщину неоднократно жаловались соседи многоквартирного дома, которые убеждены, что пенсионерка психически больна и представляет для них угрозу.
 
Жители дома вынуждены были зайти к женщине в квартиру из-за невыносимого запаха. Там, кроме беспорядка, они обнаружили труп ее мужа, который находился за шкафом, накрытый курткой.
 
Соседи полагают, что тело пролежало минимум неделю. 
 
 
 
Ранее сообщалось, что в Николаеве два трупа длительное время находились в запертой квартире.

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Теги: Львов, видео, труп, психически больной, психическое расстройство
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Источник: korrespondent.net

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