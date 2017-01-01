Итоги 5 ноября: скандал на брифинге по делу Гандзюк и армия в топ-10

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Народный Фронт, МВС, Авакова и Луценко обвинили во лжи Скриншот из видео

США возобновили жесткие меры против Ирана; ВСУ попали в десятку сильнейших армий Европы: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

На брифинге по делу Гандзюк произошел скандал

Активисты прервали нардепа Геращенко и обвинили его и всю правоохранительную систему “в убийстве Екатерины Гандзюк“. Одна из активисток также обвинила министра внутренних дел Арсена Авакова и Народный фронт во лжи.

Обнародована официальная причина смерти активистки Гандзюк

На странице сообщества Хто замовив Катю Гандзюк? в Facebook появилась информация о причинах смерти смерти советницы мэра Херсона.

Отмечается, что Гандзюк скончалась из-за полиорганной недостаточности и химических ожогов после нападения с использованием серной кислоты.

Вступили в силу санкции США против Ирана

США возобновили санкции против Ирана, снятые в 2015 году. Меры затронут банковский и нефтяной сектор страны и могут окончательно парализовать иранскую экономику.

Вашингтон уверен, что после введения санкций экспорт нефти из Ирана будет полностью прекращен. Исключения временно действуют для восьми стран − Китая, Индии, Южной Кореи, Турции, Италии, Греции, Японии и Тайваня.

Армия Украины попала в топ-10 в Европе

Издание Business Insider включило украинскую армию в десятку сильнейших в Европе.

Вооруженные силы Украины оказались на десятом месте списка сильнейших армий на континенте с оборонным бюджетом на уровне 4,88 миллиарда долларов.

В РФ оценили убытки ЕС от санкций против России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что убытки стран Евросоюза от антироссийских санкций оцениваются в сумму более чем в 100 миллиардов евро.

В НБУ назвали риски для роста инфляции

Члены комитета по монетарной политике относительно уровня учетной ставки Нацбанка отметили, что темпы роста реальной зарплаты в Украине опережают темпы роста производительности труда, что приводит к сохранению фундаментального давления на инфляцию.

Для нивелирования влияния этого фактора на цены необходимо придать дополнительный импульс для переориентации потребления на сбережение. Таким образом, в ноябре Нацбанк может повысить учетную ставку до 18,5%.