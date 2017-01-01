ЛОГА упростит получение паспортов детьми с неподконтрольных территорий

На подконтрольной территории области работают 15 территориальных подразделений миграционной службы Украины.

Сейчас только четверть приехавшей с ОРДЛО молодежи 15-17 лет имеет украинский паспорт unian.net

Проблемы получения первого паспорта гражданина Украины несовершеннолетними лицами из ОРЛО рассмотрела комиссия по вопросам образования, культуры, спорта, семьи и молодежи общественного совета при Луганской облгосадминистрации (ЛОГА).

Об этом сообщила пресс-служба ЛОГА.

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В рамках международного проекта Женщины за мир в Донбассе проведен опрос среди молодежи 15-17 лет приехавшей неподконтрольной территории области. Участие в опросе приняли 180 человек. Результат показал, что только у каждого четвертого ребенка есть украинский паспорт.

Среди причин такой ситуации называют:

значительные затраты;

дети в сопровождении опекунов, чей статус подтвержден распоряжением председателя соответствующей РГА, не могут свободно пересекать линию разграничения (это противоречит действующему законодательству и приказу штаба ООС Госпогранслужбе по пропуску через КПВВ опекунов с детьми, имеющими именно “решение“ местного органа власти об оформлении опекунства).

Заместитель начальника управления Госмиграционной службы в Луганской области Александр Церковный отметил, что на подконтрольной территории области работают 15 территориальных подразделений миграционной службы Украины, где можно получить паспорт. В ближайшее время планируется открыть территориальное отделение миграционной службы в Станично-Луганском районе. Сейчас там происходят ремонтные работы. Поэтому он временно базируется в Беловодске.

В ходе заседания члены комиссии обсудили предложения, которые могут улучшить и ускорить процедуру получения паспортов несовершеннолетним с неподконтрольных территорий, которые достигли 14-летнего возраста.

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Документы планируется направить в Миграционную службу Украины, МВОТ и Пограничную службу Украины. В частности, они касались открытия территориального подразделения Государственной миграционной службы в Станично-Луганском районе Луганской области. Было предложено увеличить соответствующее кадровое и техническое обеспечение.

Кроме этого, ввести непосредственно на территории КПВВ Станица Луганская и других КПВВ прием документов на оформление первого паспорта гражданина Украины.

Также - внести изменения в нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок получения паспорта гражданина Украины несовершеннолетними лицами, по возможности подачи документов на получение паспорта без обязательного присутствия одного из родителей, в частности, в присутствии других лиц, имеющих доверенность от родителей, а также в приказ штаба ООС по пропуску через КПВВ детей с опекунами, чей статус подтвержден или решением органа местного самоуправления, или распоряжением председателя районной государственной администрации.

Как сообщалось 1 ноября, сменить паспорт-книжечку на ID-карту теперь может любой украинец.