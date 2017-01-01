Рынок "зеленой" энергетики остановился в ожидании срочных законодательных изменений - эксперты

В Украине в 2030 году истекает срок действия "зеленых тарифов", поэтому новые инвесторы не спешат вкладывать средства в наш рынок возобновляемой энергетики. Для окупаемости новых проектов осталось мало времени, а новая система до сих пор не принята на законодательном рынке. О том, почему нужно оперативно принимать новые правила игры на рынке "зеленой" энергетики объясняет председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Алексей Оржель.

"Ситуация критическая, потому что на сегодня инвестиции в отрасль прекратились, инвесторы взяли паузу для того, чтобы увидеть, какие будут приняты окончательные изменения. И, если мы не обеспечим эти изменения оперативно, то фактически сделаем "стоп" для рынка. А с другой стороны - те инвесторы, которые все же зайдут на "перегретый рынок", имеют риски, что эта система может быть пересмотрена задним числом. Поэтому чем раньше мы сделаем необходимые изменения, тем скорее мы получим более стабильную систему в Украине, тем лучше будет для инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики", - прокомментировал ситуацию Алексей Оржель во время пресс-конференции по случаю подписания меморандума о взаимопонимании профильными ассоциациями рынка по необходимости срочного внесения изменений на рынке возобновляемой энергетики.

Как известно, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона №8449, которым предлагается ввести тендерный механизм на рынке возобновляемой энергетики. Параллельно зарегистрировано еще 7 альтернативных проектов.

"Это один из рекордов, когда зарегистрировано такое количество альтернативных законопроектов. Мы считаем, что базовый законопроект номер 8449, проведено много рабочих групп в рамах профильного комитета Верховной Рады, проведено много круглых столов и наработано тезисы, которые будут внесены в окончательный текст законопроекта. В базовом законопроекте указано, что в первый год работы аукционов, надеемся это будет 2020 год, в тендерах должны принять участие станции солнечной генерации мощностью от 10 мегаватт. А ветровой - мощностью от 20 мегаватт, - детализировал господин Оржель и уточнил, что тендерный механизм более удобный для крупных проектов, которые могут конкурировать за счет масштабов. А для менее мощных игроков до 10 МВт логично оставить старую систему с пониженным зеленым тарифом. При этом необходимо максимально упросить получение "зеленого тарифа" для малой генерации до 1 МВт. "Таким образом, мы хотим развивать мелкий бизнес в этой сфере по примеру европейских стран", - отметил председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

Эксперты рынка отмечают - аукционная система обеспечивает прозрачные рыночные сигналы для инвесторов с одной стороны. А с другой стороны - потребитель получает экологическую и дешевую электроэнергию.

Председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков напомнил, что в следующее десятилетие будут выводиться из эксплуатации атомные энергоблоки.

"Нам нужно уже сегодня понимать, чем их заменять. У нас есть достаточно проблемная ситуация с угольной промышленностью. И поэтому зеленая энергетика должна стать альтернативой, как мы видим на примере стран Европейского Союза, Китая, США. И с этого пути мы уже не сойдем. Сегодня развитие зеленой энергетики зависит от инвестиций. Если у нас не будет финансирования со стороны международных инвестиционных учреждений - то эта отрасль развиваться не будет. А именно с января 2030 прекращается действие зеленого тарифа и многие банки сейчас понимают, что срок для окупаемости инвестиционных проектов короткий и финансировать крупные проекты банки не смогут из-за больших финансовых рисков. Перейти на новую систему развития возобновляемой энергетики - это дать возможность инвесторам поверить в наш рынок", - считает Конеченков.