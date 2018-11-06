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Украинец впервые в суде отстоял право на продажу земли

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Прокурор обратился в суд с требованием признать обмен земли недействительным в связи с мораторием, однако ему было отказано.
Суд сослался на выводы Европейского суда по правам человека
Суд сослался на выводы Европейского суда по правам человека
depositphotos.com

В украинском суде гражданин впервые отстоял право на продажу и распоряжение землей. Об этом сообщает Opendatabot со ссылкой на решение суда. 

Право украинца также было обосновано решением Европейского суда по правам человека.

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Отмечается, что прокурор обратился в суд с требованием признать обмен земли недействительным в связи с мораторием, однако ему было отказано.

“При решении дела суд сослался на выводы Европейского суда по правам человека по делу Зеленчук и Цицюра против Украины, ст.14 Конституции Украины, и нормы гражданского и земельного законодательства Украины, регулирующих возникшие по делу правоотношения“, - говорится в решении.

Ранее сообщалось, что правительство поручило министерству аграрной политики до конца года представить на рассмотрение законопроект Об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который необходим для отмены моратория на продажу земли.

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Напомним, 2 ноября Конституционный суд Украины отказался рассматривать представление об отмене запрета на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. До этого, 7 декабря 2017 года Верховная Рада продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения.

Отметим, что запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен еще в 2001 году. С 2002 года он начал действовать как временная мера с целью обеспечения нормативного урегулирования земельных отношений и создания инфраструктуры рынка земли, после чего парламент неоднократно его продлевал.

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Теги: земля, мораторий, ЕСПЧ, суд
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Комментариев (1)
Шкиряк_и_Зорян    06.11.2018, 10:39
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Это прогресс! Дело пошло! ЕБРР и МВФ рукоплещут!!!
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