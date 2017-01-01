Вадатурский замял дело об избиении журналистов на Николаевщине - СМИ

Громкое дело о задержании журналистов работниками фирмы Вадатурских в Лидиевке по чьей-то указке практически похоронено. Никакого продвижения в этом деле нет и, судя по всему, не будет. В полиции лишь говорят, что дело расследуется, “подробности сообщим позже“, пишет Комсомольская Правда.

Дело о взятии в заложники и избиении журналистов сотрудниками компании “Нибулон“ аграрного олигарха Вадатурского сознательно не расследуется. 11 сентября этого года съемочную группу программы “Стоп коррупция“ 8 часов держали в заложниках работники аграрной компании “Нибулон“, которые перекрыли дорогу грузовиками и не давали журналистам покинуть место съемок.

Происшествие случилось в селе Лидиевка Николаевской области, куда журналисты приехали по просьбе местных жителей. Спасти из плена журналистов не удалось даже двум экипажам полиции, которые тоже стали заложниками, сообщал Национальный союз журналистов Украины. Селяне рассказывали, что предприятие “Нибулон“ отобрало их земли, которые должны были быть распаеваными. Тысячами гектар земли “Нибулон“ будет распоряжаться следующие 50 лет, договоры с доверчивыми селянами подписаны именно на такой срок. Проще говоря, два поколения крестьян по сути, стали крепостными у Вадатурских.

Взять комментарий у руководителя местного филиала ГП “Лидиевское“ ООО СП “Нибулон“ так и не удалось: директор предприятия подстрекал своих работников на нападение на журналистов. Журналистка Кристина Кришиха и оператор Александр Полодюк получили травмы: девушке вывихнули руку, а Александра разъяренная толпа затолкала и повредила квадрокоптер съемочной группы и планшет. В “Нибулон“ события 11 сентября называют “информационной атакой на фоне успехов компании по реализации масштабного инвестиционного проекта“. Такое заявление размещено на официальном сайте предприятия. И подобные “информационные атаки“ от жителей села, активистов, профсоюзов происходят с 1996 года - люди пытаются вернуть право на землю, которую, как они утверждают, махинациями забрал “Нибулон“, чтобы не платить за паи.

Время от времени крестьяне пытаются вернуть землю, но тщетно - “земельные“ бунты с избиением активистов и забастовки происходят в селе с 2005 года. На этот раз жертвой стали и столичные журналисты. “Можно с уверенностью говорить - дело об избиении журналистов и полицейских легло на полку и не будет рассматриваться никем. Очевидно, всевластный Вадатурский сумел “порешать“ этот вопрос“.

В 1996 году в Лидиевке местный предприниматель, руководитель “Нибулона“ Вадатурский при участии руководства колхоза “Лидиивский“ и районных государственных служащих получил в собственность коллективное имущество селян - около 3000 гектаров посевной земли. Все это было произошло под видом перехода имущества КСП “Лидиевский“ к частной компании “НИБУЛОН“. На самом деле такое юридическое лицо, как КСП “Лидиевское“, на тот момент зарегистрировано не было. В 2003 - 2004 годах Доманевская райгосадминистрация вернула эти земли в государственную собственность, после чего снова передала их ССХП “Нибулон“ уже на основании договора долгосрочной аренды. В результате крестьяне так и не получили паев, которые должны были быть в их собственности.